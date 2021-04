WandaVision – Evan Peters opowiada o roli Ralpha Bohnera

Evan Peters, w MCU, po raz pierwszy pojawił się w roli Pietro Maximoffa w WandaVision. Aktor ostatnio skomentował cały ten „zwrot akcji”.

Fani nie byli zadowoleni ze zwrotu akcji w finale WandaVision. Chodzi kontkernie o to, że Evan Peters (odtwórca Quicksilvera z serii X-Men) był w rzeczywistości Ralphem Bohnerem. Agatha Harkness użyła swoich mocy zmuszając go do udawania Quicksilvera. Teraz Peters w końcu przerwał swoje milczenie na temat tego wielkiego zwrotu podczas niedawnej rozmowy z Pace University.

Wierzcie lub nie, ale nigdy nie powiedziano mu, że jego postać ma na nazwisko „Bohner”. Oczywiście wiedział, że jego postać to nie Pietro, a Ralph. Evan Peters jednak uważał, że zwrot akcji był zabawny.

Nie wiedziałem, że nazywał się Bohner. Jest więc ta scena, w której jestem na górze w swojej męskiej jaskini i wyjaśniam [Monicę Rambeau]… ona patrzy i mówi:„ Ralph Bohner! A ja na to: „Bohner ?!”. Zacząłem się histerycznie śmiać, ponieważ nie miałem pojęcia, że ​​nazywam się Bohner. Od początku wiedziałem, że to Ralph i że jest kontrolowany przez wiedźmę.

WandaVision to amerykański serial serwisu Disney+, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy sezon liczył 9 odcinków i emitowany był od 15 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku.

Źródło: comicbookmovie, ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu WandaVision