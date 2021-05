WandaVision – napisy i dubbing dodane na Disney+!

Wiele osób wyczekiwało rodzimego dubbingu, a także napisów w WandaVision. Teraz Disney+ udostępnił cały serial po polsku!

Jakiś czas temu zapytaliśmy się was czy polskie tłumaczenie serialu jest coraz bliżej? Odpowiedź: już jest! Może serwisu oficjalnie nie ma w Polsce, ale wygląda na to, że szykuje się coś dużego, jeśli chodzi o nasz kraj. WandaVision nie posiadało polskiej wersji językowej, lecz teraz możemy się cieszyć wszystkimi odcinkami z dubbingiem naszych ulubionych aktorów. Poniżej próbka z kultowym już Agatha All Along:

WandaVision to amerykański serial serwisu Disney+, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy sezon liczył 9 odcinków i emitowany był od 15 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku.

Źródło: disneyplus.com/ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu WandaVision