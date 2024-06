Fresh 'n Rebel wprowadza dwa modele słuchawek dousznych o nowej kompaktowej konstrukcji: Twins Blaze i Ace

Holenderska marka Fresh 'n Rebel ogłasza premierę dwóch wariantów mobilnych słuchawek dousznych o zupełnie nowym designie. Twins Blaze mogą się pochwalić m.in. wbudowanym podwójnym mikrofonem ENC, wielopunktowym połączeniem Bluetooth, redukcją szumu wiatru i funkcją dual master. Z kolei Twins Ace oferują wszystkie funkcje modelu Blaze, a dodatkowo też np. hybrydową aktywną redukcję hałasu (ANC) i możliwość ciągłej pracy na jednym ładowaniu baterii przez aż 34 godz.

W obu przypadkach producent skoncentrował się na lekkiej i kompaktowej konstrukcji (nie ma szans, żeby słuchawki wypadły z uszu) i charakterystycznej dla siebie odważnej, kolorowej stylistyce. Twins Blaze i Twins Ace nie tylko dysponują najnowszymi funkcjami technologicznymi, ale też zaskakują designem. Nadaje on serii Fresh 'n Rebel Twins nowego wyglądu. Słuchawki są dostępne w sześciu kolorach do wyboru: Ice Grey, Vivid Blue, Pastel Pink, Dreamy Lilac, True Blue i Storm Grey. W ten sposób łatwo dopasować je do swojego ulubionego stroju i osobistego stylu.

Warto wspomnieć, że zamiast przycisku lub sterowania dotykowego, można teraz kontrolować utwory muzyczne i połączenia telefoniczne ściskając dolną część przedłużenia słuchawki. Poza tym nowe „pchełki” są mniejsze niż kiedykolwiek, stąd pozostają świetnym towarzyszem podróży.

Płonąca nowość

Na pierwszy ogień nich pójdą słuchawki Twins Blaze. Dzięki podwójnym mikrofonom ENC możemy dzwonić i odbierać połączenia w dowolnym miejscu i czasie. Łatwo też podłączyć dwa urządzenia jednocześnie i zostać mistrzem wielozadaniowości dzięki wielopunktowemu połączeniu Bluetooth. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że można je zabrać ze sobą wszędzie. Dzięki 32 godzinom bezprzewodowego słuchania mamy możliwość zanurzenia się w ulubionych melodiach i zapomnienia o codzienności.

Twins Blaze w skrócie, najważniejsze cechy:

- wielopunktowe połączenie Bluetooth 5.3 (dwa urządzenia jednocześnie);

- klikalne przyciski sterowania;

- doskonałe połączenia i klarowne rozmowy telefoniczne (wbudowane dwa mikrofony ENC: Environmental Noise Canceling);

- tłumienie szumu wiatru;

- automatyczna pauza (wykrywanie obecności w uchu);

- wodoodporność IPX4. Ochrona przed potem oraz spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 l na minutę;

- 7 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu (dzięki etui łącznie 32 godziny);

- obsługa asystentów głosowych Siri i Google;

- czas naładowania etui wynosi półtorej godziny. Zasilenie energią samych słuchawek zajmuje godzinę;

- tryb dual master (lewa i prawa słuchawka mogą być używane osobno. Brak ryzyka, że jedna z nich nie połączy się z urządzeniem docelowym);

- złącze USB-C.

Cena: 219,90 zł

Muzyczny as

A czym kuszą słuchawki Twins Ace? Dzięki bogatym basom oraz wyraźnym średnim i wysokim tonom z pewnością nie sposób przegapić żadnego rytmu swoich ulubionych hitów. Hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) dba o to, by hałas nie zaburzał muzycznych wrażeń. Słuchawki pozwalają szybko i bezproblemowo przełączać się na słuchanie np. ze smartfona na laptop dzięki wielopunktowemu połączeniu Bluetooth. Natomiast dwa mikrofony ENC stoją na straży klarownych rozmów telefonicznych.

Możemy również liczyć na bezpieczne podróżowanie w ruchu ulicznym dzięki trybowi dźwięku otoczenia (transparentności). Lekka i kompaktowa konstrukcja sprawia, że słuchawki są idealne do wycieczek. Na pewno istotnym atutem jest też łączny czas odtwarzania, wynoszący 34 godziny.

Twins Ace w pigułce:

- hybrydowa aktywna redukcja szumów;

- tryb dźwięku otoczenia (przejrzystości);

- wielopunktowe połączenie Bluetooth 5.3;

- doskonałe do prowadzenia rozmów telefonicznych (podwójne mikrofony ENC);

- automatyczna pauza (wykrywanie wewnątrzuszne);

- redukcja szumu wiatru;

- wodoodporność klasy IPX4;

- sterowanie za pomocą przycisków;

- 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu (z pokrowcem w sumie 34 godziny);

- obsługa komend głosowych za pomocą Siri i Google Assistant;

- czas naładowania etui wynosi półtorej godziny. Zasilenie energią samych słuchawek zajmuje godzinę;

- funkcja dual master;

- trzy rozmiary gumek do wyboru;

- port USB-C.

Cena: 319,90 zł

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe