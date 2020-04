Będzie grane! – czyli growe premiery kwietnia

Mokry sen nałogowych graczy ziścił się na naszych oczach – wszystko co musimy aktualnie robić to po prostu zostać w domach. To idealny czas na nadrobienie zaległych tytułów, które od zawsze widniały na waszej liście do ogrania a nie mieliście na to czasu. Oprócz tego w kwietniu spodziewamy się też kilku ciekawych premier z odświeżonym Resident Evil 3 na czele. Sprawdźmy zatem, jakie inne ciekawe produkcje pojawią się na rynku w najbliższym miesiącu.

Resident Evil 3 Remake (3 kwietnia)

Resident Evil 3 Remake to odświeżona wersja kultowego surrvival-horroru spod szyldu Capcom. Akcja gry toczy się w przeddzień wydarzeń znanych z Resident Evil 2. Nasza bohaterka to Jill Valentine, czyli była oficerka elitarnego oddziału S.T.A.R.S. Protagonistka trafia w sam środek epidemii zamieniającej ludzi w zombie, spowodowanej wirusem-T wyprodukowanym przez korporację Umbrella. Kobieta musi znaleźć drogę ucieczki z Raccoon City, a przy okazji uniknąć śmierci z rąk krwiożerczych zombie oraz przerażającego mutanta Nemesisa.

Platforma: PS4, Xbox One, PC.

Final Fantasy VII Remake (10 kwietnia)

Kolejny remake na kwietniowej liście premier. Final Fantasy VII Remake to nowa wersja jednej z najpopularniejszych gier RPG w historii. Square Enix dołożyło wszelkich starań, aby jak najwierniej oddać oryginalne założenia produkcji. W grze przyjdzie nam zatem eksplorować liczne lokacje, prowadzić rozmowy z napotkanymi postaciami oraz zmierzyć się z licznymi przeciwnikami. Walka doczekała się szczególnego odświeżenia w stosunku do oryginału, przez co jest bardziej dynamiczna i dostosowana do oczekiwań dzisiejszego gracza.

Platforma: PS4

Predator: Hunting Grounds (24 kwietnia)

Predator: Hunting Grounds to sieciowa gra oparta na licencji słynnego filmu o kosmicznym drapieżcy. Gra oferuje rozgrywkę multiplayer w której jeden gracz wciela się w tytułowego Predatora, a pozostali – jako ludzcy żołnierze muszą przetrwać w konfrontacji z dużo silniejszym wrogiem. Kosmita może pochwalić się wszystkimi znanymi z serii filmów gadżetami: aktywnym kamuflażem, naramiennym działkiem, czy ostrzami ukrytymi w nadgarstkach. Ponadto jest szybszy i bardziej wytrzymały niż żołnierze, jednak kiepsko radzi sobie ostrzeliwany przez kilku przeciwników jednocześnie.

Platforma: PS4, PC.

Moving Out: Szalone przeprowadzki (28 kwietnia)

Moving Out to zwariowana gra kooperacyjna dla maksymalnie 4 graczy. W grze wcielimy się w jednego z pracowników firmy FART, której specjalnością są przeprowadzki. Rozgrywkę obserwujemy z widoku izometrycznego kierując poczynaniami jednej z kilku zabawnych postaci. Naszym głównym zadaniem jest przetransportowanie mienia zleceniodawcy do samochodu, a to jak to zrobimy zależy wyłącznie od nas.

Platforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch.

Ilustracja wprowadzenia: mat. prasowe