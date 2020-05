Będzie grane! – czyli growe premiery maja

Koronawirus zaczyna odciskać swoje piętno na branży gier. Oczywiście najbardziej boleśnie odczujemy kolejne przesunięcie premiery drugiej części The Last of Us, ale to nie jedyna pozycja na którą przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Maj upłynie nam zatem pod znakiem znacznie mniej hucznych tytułów i nowych portów.

Star Wars Episode I: Racer – 12 maja

Wszyscy wiemy jak trudno o przyzwoitą grę w świecie Gwiezdnych Wojen, jednak przeszło 20 lat temu powstała gra, która zyskała ogromną rzeszę oddanych fanów. Star Wars Episode I: Racer powraca w wersji na konsole Nintendo Switch, aby ponownie pozwolić nam wsiąść za stery ślizgacza i wziąć udział w niezwykle niebezpiecznych wyścigach. Do dyspozycji gracza oddanych zostanie przeszło 20 kierowców, a wśród nich znajdziemy oczywiście Anakina Skywalkera. Oprócz tego otrzymamy masę różnorodnych pojazdów oraz trasy ulokowane na wyjątkowych planetach znanych z uniwersum.

Platforma: Nintendo Switch

Total Tank Simulator – 20 maja

Total Tank Simulator to osadzone w realiach II Wojny Światowej połączenie RTS-a oraz gry akcji. Za jej stworzenie odpowiada polskie, niezależne studio Noobz from Poland. Rozgrywka podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym z nich przygotujemy się do bitwy wznosząc strategiczne budowle takie jak lotniska, czy koszary oraz rozmieścimy na mapie nasze jednostki. W drugim etapie nie pozostaje nam nic innego jak tylko przejąć kontrolę nad jednym z naszych żołnierzy i ruszyć na konfrontację z przeciwnikiem. Gra pochwalić się może olbrzymią różnorodnością. Twórcy udostępnili nam ponad 200 rodzajów jednostek od tytułowych czołgów, poprzez samoloty, aż po piechotę, czy snajperów.

Platforma: PC

The Persistence – 21 maja

Akcja The Persistence toczy się 2521 kiedy międzygwiezdne podróże stały się już szarą codziennością. Wcielamy się tutaj w członka załogi statku kosmicznego, którego zadaniem jest przeprowadzenie eksperymentu na umierającej gwieździe. Podczas badania dochodzi jednak do katastrofy, która trwale okalecza członków ekipy badawczej. Starając się uratować sytuację, komputer pokładowy – IRIS poddaje ciała rannych rekonstrukcji, która doprowadza do ich odrażających mutacji. Tutaj do akcji wkracza nasz bohater – wybudzony z hibernacji musi stawić czoła przerażającej rzeczywistości.

Platforma: Nintendo Switch, Xbox One, PC.

Minecraft: Dungeons – 26 maja

Walcz, torując sobie drogę przez zupełnie nową grę przygodową, zainspirowaną klasyczną grą Dungeon Crawlers i osadzoną w świecie Minecraft! Miej odwagę, aby przemierzać lochy w pojedynkę, albo połącz siły z przyjaciółmi! W trybie kooperacji może współpracować i walczyć razem do czterech graczy, torując sobie drogę przez pełne skarbów, szalenie zróżnicowane poziomy, a wszystko to w epickiej misji pokonania złego Arch-Illagera!

Platforma: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC.

BioShock: The Collection Switch – 29 maja

Za sprawą BioShock: Collection udamy się w niezapomnianą podróż – od podwodnego miasta Rapture, aż po powietrzną metropolię Columbię. W skład kolekcji wchodzą trzy gry: BioShock, BioShock 2, and BioShock Infinite. Wszystkie części tej kultowej serii zostały zremasterowane oraz zawierają wszystkie wydane dodatki. Seria BioShock to połączenie strzelanki z drobnymi elementami RPG, a wszystko to w zapierającym dech w piersiach fantastycznym świecie.

Platforma: Nintendo Switch.

