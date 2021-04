Kim jest Soldier Boy z 3. sezonu The Boys? Wszystko, co wiemy o postaci!

The Boys jest jednym z najpopularniejszych seriali, w którym pierwsze skrzypce grają dysfunkcyjni i niezbyt krystaliczni superbohaterowie. Po burzliwym finale 2. sezonu, kolejna odsłona serialu wprowadzi postać Soldier Boya, którą czytelnicy dzieł Gartha Ennisa bardzo dobrze znają z kart komiksów. Trzeci sezon, który aktualnie jest w produkcji, ma zapoznać widzów z historią potężnej korporacji, jaką jest Vought International oraz z jednym z jej pierwszych superbohaterów. Oto wszystko, co wiemy o postaci Soldier Boya, którego odgrywa Jensen Ackles!

Informacje o tym, że Jensen Ackles dołączy do 3. sezonu serialu Amazon Prime, obiegły internet w sierpniu 2020 roku. Odgrywaną przez niego postacią jest Soldier Boy – jeden z pierwszych superbohaterów Vought. Kim jest Soldier Boy? Oto wszystko, co wiemy o nowej postaci z The Boys!

Soldier Boy, czyli parodia Kapitana Ameryki

Zarówno dla fanów komiksów, jak i serialu jasne jest, że The Boys parodiuje wielu ikonicznych superbohaterów. Nie inaczej jest z postacią Soldier Boya, który służy jako parodia Kapitana Ameryki. Bohaterów łączy wiele podobieństw, co na pewno na pierwszy rzut oka zauważyć można po kostiumach i ekwipunku, ale postaci dzielą też podobną genezę. U obu nadludzi stroje skomponowane są w patriotycznych amerykańskich kolorach oraz posiadają duży symbol na klatce piersiowej. Komiksowy Soldier Boy podobnie jak Steve Rogers podczas walk używa tarczy, choć w nieco innym kształcie i z motywem orła. Poza podobieństwem kostiumów, bohater The Boys może pochwalić się podobną co Steve Rogers historią. Obaj zostali wzmocnieni przez serum podczas II wojny światowej. Kapitan Ameryka przyjął Serum Superżołnierza, a Soldier Boy oczywiście Mieszankę V. W rezultacie uzyskali także podobne moce: supersiłę, zwinność i wytrzymałość. Jedną ze znaczących różnic jest to, że w komiksach Soldier Boy jest często przedstawiany jako bojaźliwy tchórz.

Jeden z pierwszych superbohaterów Vought

Vought International jest potężną korporacją, która słynie z założenia The Seven i zarządzania licencjonowanymi superbohaterami. W premierowym odcinku 2. sezonu The Boys poznajemy skróconą wersję historii założyciela korporacji. Z opowieści Stana Edgara wynika, iż Fredrick Vought otrzymał tytuł doktora w Monachium i był wschodzącą gwiazdą w dziedzinie genetyki. Hitler mianował go lekarzem naczelnym w obozie Dachau, gdzie miał duży dostęp do ludzi, na których mógł testować wczesne wersje Mieszanki V. W 1944 dołączył do aliantów i w praktyce przetestował zastosowania serum. W rezultacie Soldier Boy, tak samo jak Stormfront, został jednym z pierwszych, u których wstrzyknięcie Mieszanki V zakończyło się sukcesem.

Lider grupy Payback

W komiksach stworzonych przez Gartha Ennisa i Daricka Robertsona Soldier Boy był w zasadzie przywódcą grupy superbohaterów o nazwie Payback. Był to zespół herosów nieco mniejszy od The Seven. Należał do niego m.in. Stormfront, który w komiksach jest mężczyzną. Niektórzy członkowie grupy Payback pojawili się już w 2. sezonie serialu. Poza wspomnianą wcześniej Stormfront, w The Boys wystąpił Eagle the Archer, a postać Ashley wspominała także o premierze filmu Tek Knighta, który również był częścią zespołu. Natomiast do Soldier Boya odniósł się Stan Edgar, który opowiadał Homelanderowi o przeszłości Vought i pierwszych superbohaterach walczących z Niemcami podczas wojny. W jednej ze scen 2. sezonu serialu widać także pomnik Soldier Boya z wygrawerowanymi datami „1910-1982” i inskrypcją „True American” (tł. Prawdziwy Amerykanin).

Gorszy niż Homelander?

Podczas jednego z wywiadów zapytano Erica Kripke, czy serialowemu Soldier Boyowi będzie bliżej do komiksowego tchórza, czy stanie się jednym z najbardziej bezwzględnych herosów. Showrunner odpowiedział:

Myślę, że każdy, kto spodziewa się, że Jensen pojawi się i będzie dobrym facetem, poczuje się rozczarowany. Tyle mogę powiedzieć. W komiksach zazwyczaj jest nieudolnym popychadłem Homelandera, ale gdy tworzymy go w serialu, skupiamy się na historii Vought, bo on jest trochę jak John Wayne. Jest jednym z tych gości, który kręcił się wokół Vought przez dekady. Był Homelanderem przed Homelanderem. Jest z innej epoki, ale ma ego oraz ambicje i ujawni się to w inny sposób, bo on pochodzi z innego czasu.

Na poznanie serialowego Soldier Boya niestety będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. 3. sezon serialu jest aktualnie w produkcji, a jego premiera prawdopodobnie odbędzie się pod koniec 2021 roku. Niektórzy aktorzy powrócili już na plan, a Jensen Ackles aktualnie przechodzi kwarantannę, o czym dość często informuje na swoim instagramie.

The Boys to zabawna, sprytna i dość brutalna satyra o skorumpowanych superbohaterach oraz samozwańczych obrońcach sprawiedliwości, którzy starają się ich zniszczyć. Serial od Amazon Prime Video, oparty na komiksach o tym samym tytule, stał się wielkim hitem. Jest jedną z najchętniej streamowanych, jak i piraconych produkcji 2020 r.

Źródło: entertaimentweekly.com, screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Bosslogic