Projektor 4K zamiast telewizora? Testujemy BenQ W2700i z technologią CinematicColor!

Od pewnego czasu kino domowe nie musi oznaczać kupowania za kilkanaście tysięcy złotych wielkiego telewizora, na który nierzadko trzeba wygospodarować sobie spory budżet i dużo przestrzeni w naszym salonie. Projektor staje się coraz częstszą opcją, na którą decydują się konsumenci. I nie ma co się dziwić – producenci podają nam bardzo dużo ciekawych modeli tego sprzętu, pozwalając dopasować się do określonych wymagań. Sprawdzamy, jak w nieco wyższym standardzie prezentuje się BenQ W2700.

Trzeba przyznać, że o ile zazwyczaj nie ma co nastawiać się na to, że projektor będzie robił jakieś niesamowite wrażenie swoim wyglądem, W2700 zaskakuje w tej kwestii na plus. Obła konstrukcja nadaje mu elegancji, a twórcy postarali się tak rozmieścić strategiczne narzędzia do regulacji (np. wyjściowo ukryte pokrętła regulujące obraz), aby surowe, techniczne elementy nie raziły w oczy. Nie powinniśmy także mieć problemu z dotarciem do wszelkich ważnych połączeń. Z tyłu projektora znajdziemy zatem obowiązkowe dwa wejścia HDMI, porty USB 3.0, RS-323, a także 3,5-milimetrowe złącze audio. Łatwe do uregulowania nóżki pozwalają na wygodne położenie na dowolnej płaskiej powierzchni, ale specjalne dziurki dają także możliwość zawieszenia urządzenia, jeżeli dla kogoś miałoby to znaczenie. Na bokach zaś ustawione są wloty powietrza.

Przechodzimy do kwestii funkcjonalności. BenQ W2700 to sprzęt idealny do domowych seansów, a więc zarazem ważne zastępstwo wypadów do kina na wysokobudżetowe produkcje. Projektor pracuje w rozdzielczości 4K, a także wspiera funkcje HDR, co daje nam realistyczne kolory przy dosłownie każdym drobniuteńkim szczególe. Warto przywołać tutaj technologię Cinematiccolor, optymalizującej kolory tak, by całość wiernie odwzorowywała oryginalne barwy – tak, jak wymarzyłby sobie reżyser oglądanej produkcji. Zapewnia także 95% przestrzeni barwnej DCI-P3. Gdy porównać to ze standardem Rec.709, wypada odeń jakieś 26% lepiej.

Mankamentem może okazać się stosunkowo długi czas załączania urządzenia, który wynosi ok 40 sekund od kliknięcia w pilot. Jeśli chodzi o wielkość obrazu, tutaj nie powinniśmy się zawieść. Ustawiając projektor zaledwie parę metrów od ściany, powinniśmy uzyskać naprawdę sporą objętość. Już przy 2 metrach odległości uzyskamy obraz wielkości 100 cali! Aby regulować rozmiar, używamy specjalnego pokrętła. Sama praca projektora nie jest zbyt głośna, szczególnie jeżeli ustawimy go stosunkowo daleko od nas. Za pomocą pilota poruszamy się po intuicyjnym i łatwym do rozgryzienia menu.

A jak to się sprowadza w praktyce? Znakomicie! Oglądając najnowsze Mortal Kombat czy Godzilla vs. Kong naprawdę możemy poczuć się niemal jak w kinie. Poziom głośności jest przyzwoity jak na rozmiary, choć tutaj akurat mógłby się przydać dodatkowe urządzenie akustyczne – zwłaszcza gdybyśmy chcieli poczuć się jeszcze bardziej jak w kinie. Wrażenia wizualne nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z urządzeniem wysokiej klasy. Wszelkie dynamiczne sceny akcji dostrzegamy z odpowiednią ostrością i jakością, a spektrum kolorów jest takie, jakie obiecują statystyki. Jedynie warto pamiętać o tym, żeby w ciągu dziennego seansu zasłonić okna, bo wtedy duża jasność wyświetlacza może nieco zakłamywać obraz.

BenQ W2700 wyposażony jest oczywiście w usługę Smart TV, dzięki której od razu po włączeniu urządzenia możemy skorzystać ze swoich ulubionych aplikacji jak HBO GO, Prime Video, Player i innych. Instalując dostępne aplikacje VPN możemy nawet skorzystać z Disney+ czy HBO MAX! Niestety pośród aplikacji nie znajdziemy Netflixa. Żeby z niego skorzystać musimy połączyć się z komputerem bądź telefonem co dla mnie było nieco irytujące. Postawiłem więc na skorzystanie z przystawki Nvidia Shield, która oprócz Netflixa dała mi możliwość grania w usłudze Geforce Now. A jeśli mowa już o graniu to projektor świetnie współpracuje z konsolą tworząc z moim PS5 zgrany duet!

Podsumowanie: BenQ W2700 jak na projektor 4K nie jest urządzeniem drogim. To jedno z tych urządzeń, które mogą dać doświadczenie bardzo zbliżone do poziomu wielokrotnie droższego urządzenia z najwyższej półki. To produkt idealnie skrojony pod wielkie kinowe produkcje czy wysokobudżetowe hity z platform VOD. Jeśli szukacie optymalnego rozwiązania na lata to BenQ W2700 jest wyborem oczywistym!