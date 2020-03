Raphael Bob-Waksberg – kim jest twórca Bojacka Horsemana?

BoJack Horseman to jeden z ciekawszych seriali podchodzących w satyryczny sposób do praktycznie każdej sfery życia. Raphael Bob-Waksberg – który ostatnio napisał własną książkę – od lat tworzy mnóstwo pomysłów na scenariusze potrafiące być na czasie, ale jednocześnie ich wymowa nie traci swojej ważności. Zróbmy zatem krótką notkę przedstawiającą, kimże jest autor bodaj najgłośniejszej animacji dla dorosłych od czasu South Parku.

Raphael Bob-Waksberg wychował się w Kalifornii wraz z dwiema siostrami. Jest Żydem, zaś jego matka i babcia prowadziły żydowski sklep. Ojciec Raphaela pomagał wyemigrować Żydom z Rosji do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, w młodości zdiagnozowano u niego ADHD. Jego wyniki w nauce były raczej kiepskie, toteż w okresie szkolnym trudno było zobaczyć w nim jedną z największych indywidualności w XXI-wiecznej popkulturze. Dopiero kiedy podczas brania udział w teatralnych projektach poznał Lisę Hanawalt, która pomogła mu się rozwinąć. Dzieła ilustratorki były bezpośrednią inspiracją do stworzenia BoJacka. Hanawalt została zresztą później producentką i designerką serialu. Z innych inspiracji, gdy Bob-Waksberg dorastał, uwielbiał Simpsonów, Seinfelda czy The Larry Sanders Show.

Bob-Waksberg jest także komikiem. Jest członkiem grupy satyrycznej Olde English, razem z nimi współtworzył The Exquisite Corpse Project. W tym szalonym koncepcie piątka twórców wspólnie pisze scenariusz do jednego filmu. Z tą różnicą, że nie piszą go razem, a dzielą materiał na pięć równych części. Co więcej, każdy z nich może zobaczyć jedynie pięć stron skryptu poprzednika. Zainteresowani całością mogą obejrzeć to fascynujące dziełko TUTAJ.

Warto zwrócić także uwagę na inny projekt tego twórcy – Undone. Serial Amazona opowiada o Almie, młodej kobiecie, która po tym, jak otarła się o śmierć w wypadku samochodowym odkrywa, że ma wpływ na bieg czasu. W ten sposób zaczyna szukać przyczyn zgonu swojego ojca. W animacji swoich twarzy użyczyły takie gwiazdy, jak Rosa Salazar (główna bohaterka) czy Bob Odenkirk, czyli kultowy Saul z Braking Bad oraz spin-offu poświęconego jego postaci. Undone jest produkcją zupełnie inną od BoJacka, a piękne, ocierające się o oniryzm sceny sprawiają, że można ją interpretować na naprawdę wiele sposobów. Jak widać, Raphael Bob-Waksberg zdecydowanie nieraz nas jeszcze zaskoczy…

Ilustracja wprowadzenia: Alfred A. Knopf