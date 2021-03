Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe – jakie wybrać?

Dzięki lekkim, bezprzewodowym słuchawkom dokanałowym możesz sobie zapewnić wyjątkowy komfort słuchania muzyki z serwisów streamingowych i nie tylko. Niezwykle wygodną w użytkowaniu odmianą są kompaktowe modele tzw. True Wireless, a więc całkowicie pozbawione okablowania konstrukcje dokanałowe. Na co zwrócić uwagę wybierając tego typu słuchawki? Podpowiadamy na przykładzie modelu TONE Free FN7 firmy LG.

Komfortowe użytkowanie

Poszukując słuchawek dokanałowych warto zwrócić uwagę na ich dopasowanie do kształtu ucha użytkownika. Producent dołącza do zestawu zwykle dodatkowe nakładki silikonowe w różnych rozmiarach, co uławia odpowiednie wypełnienie kanału usznego. To z kolei ma wpływ także na brzmienie docierające ostatecznie do naszych uszu. Również w komplecie ze słuchawkami True Wireless TONE Free FN7 znajdziesz zestaw nakładek. Zostały one wykonane z miękkiego, pozbawionego toksyn silikonu klasy medycznej i mają właściwości hipoalergiczne.

Warto również zwrócić uwagę na dołączone do zestawu etui. Wraz z modelem FN7 otrzymujesz niewielką mobilną ładowarkę LG UV nano, w której możesz wygodnie przechowywać słuchawki. Nazwa tego akcesorium jest nieprzypadkowa, ponieważ zostało ono wyposażone w lampę LED UV. Pomaga ona usuwać – podczas ładowania słuchawek – do 99,9 proc. bakterii, które mogą się gromadzić m.in. na wspomnianych dokanałowych nakładkach silikonowych.

Czas pracy na baterii i ładowanie

Nie bez znaczenia przy wyborze słuchawek jest również sposób ich ładowania. Etui słuchawek True Wireless jest zwykle wyposażone w złącze USB-C i wymaga podłączenia np. do ładowarki sieciowej lub gniazda USB w komputerze. Etui UV nano dołączone do modelu TONE Free FN7 możesz ładować również indukcyjnie – za pomocą opcjonalnej ładowarki bezprzewodowej. Jest to znacznie wygodniejsze rozwiązanie. Wystarczy odłożyć etui na podstawkę takiej ładowarki, podłączonej do zasilania.

Istotna jest również pojemność baterii słuchawek i etui, co przekłada się na czas słuchania muzyki bez konieczności ponownego podłączania zestawu do zasilania. W praktyce zależy on także od sposobu użytkowania urządzenia i chociażby od tego, jak głośno będziemy słuchać muzyki. Nie bez znaczenia dla czasu pracy słuchawek True Wireless jest obsługa energooszczędnego standardu Bluetooth 5.0. Taką właśnie wersję tego modułu bezprzewodowego wykorzystuje model TONE Free FN7.

Producenci podają bardzo często sumaryczny czas pracy urządzenia, na jaki pozwalają naładowane w pełni słuchawki i etui. W modelu LG FN7 wynosi on 21 godzin, przy czym 7 godzin zapewniają słuchawki, a dodatkowe cykle ładowania – czyli kolejne 14 godzin – mamy zapewnione dzięki etui UV nano.

Zwróć również uwagę na czas ładowania baterii. Wiele modeli oferuje funkcję tzw. szybkiego ładowania. W wypadku słuchawek FN7, zaledwie 5 minut ładowania wystarcza na ok. godzinę ich pracy.

Wzmocniona konstrukcja

Wiele słuchawek typu True Wireless charakteryzuje się zwiększoną odpornością mechaniczną, co sprawia, że tego typu modele są chętnie wykorzystywane przez sportowców i osoby lubiące aktywnie spędzać czas wolny, np. biegając lub spacerując. Słuchawki TONE Free FN7 wyróżniają się stopniem ochrony IPX4. Oznacza to, że są odporne na pot i zachlapanie. Możesz więc bez obaw korzystać z nich nawet podczas deszczu czy intensywnych treningów na siłowni.

Dodatkowe funkcje i ANC

Zdecydowana większość modeli True Wireless wyposażona jest w mikrofon, dzięki któremu możesz prowadzić rozmowy telefoniczne po sparowaniu słuchawek ze smartfonem. Dla zapewnienia lepszej jakości dźwięku może być dostępna funkcja redukcji szumów i echa. Model TONE Free FN7 jest w nią wyposażony. Do eliminacji zniekształceń służy w tym wypadku dodatkowy mikrofon, który ulokowany jest w górnej części obudowy przetwornika dokanałowego.

Słuchawki FN7 mają ponadto trzeci, wewnętrzny mikrofon, który wykorzystywany jest do redukcji hałasów otoczenia, docierających z zewnątrz do ucha użytkownika. Mamy tu na myśli funkcję ANC (od ang. Active Noise Cancelling), czyli aktywną redukcję szumu. Będzie ona przydatna m.in. podczas miejskich spacerów czy podróży środkami komunikacji publicznej.

Zwróć uwagę, że korzystanie z ANC szybciej zużywa baterię słuchawek. Funkcję tę możesz jednak wyłączyć, jeśli nie chcesz z niej korzystać. Producenci modeli wyposażonych w ANC zwykle podają maksymalny czas pracy urządzenia z włączoną i wyłączoną aktywną redukcją szumu.

Wygodne sterowanie

Na komfort użytkowania niebagatelny wpływ ma sposób obsługi słuchawek. Przy wyborze słuchawek zwróć więc uwagę również na ten element wyposażenia urządzenia. Najlepszym rozwiązaniem w modelach typu True Wireless jest panel dotykowy. Właśnie tego typu sposób sterowania zapewnia model TONE Free FN7. Zastosowano tu sygnały haptyczne, które pojawiają się przy każdorazowym dotknięciu panelu. Dzięki temu łatwiej kontrolować poszczególne funkcje, np. odtwarzanie muzyki czy odbieranie połączeń telefonicznych. Na przykład dwukrotne dotknięcie panelu oznacza zmniejszenie głośności, a trzykrotne – przejście do kolejnego odtwarzanego utworu. Z kolei długie naciśniecie powoduje przejście do trybu Ambient Sound, pozwalającego usłyszeć to, co dzieje się wokół użytkownika, bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Współpraca z Meridian Audio

Słuchawki TONE Free FN7 to jeden z wielu owoców współpracy LG z producentem audiofilskiego sprzętu z Wielkiej Brytanii – firmą Meridian. Logotyp widniejący na etui UVnano jest jednocześnie potwierdzeniem czystego, przestrzennego dźwięku odtwarzanego przez słuchawki.

Użytkownik ma ponadto możliwość dostosowania brzmienia do własnych preferencji dzięki korekcji, która również została opracowana przy udziale tego brytyjskiego specjalisty od cyfrowego przetwarzania sygnału audio. Można ją przeprowadzić z wykorzystaniem darmowej aplikacji mobilnej LG TONE Free.