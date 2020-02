Filmy akcji 2017 – Ranking najlepszych filmów gatunku!

Oto one – najlepsze filmy akcji 2017 roku! Produkcje wypełnione akcją potrafią poruszyć struny nawet bardziej wymagających kinomanów. Najbardziej polecane filmy 2017, które potrafią tego dokonać to takie perełki, jak John Wick 2, Baby Driver czy Logan. Przedstawiamy filmy akcji 2017 roku, które koniecznie trzeba zobaczyć!

1. Logan: Wolverine (2017) Reżyseria James Mangold Gatunek Akcja, Dramat, Sci-Fi Nasza ocena 81 zobacz zwiastun James MangoldAkcja, Dramat, Sci-Fi Niedaleka przyszłość. Populacja mutantów skurczyła do kilku osobników. Zmęczony życiem Logan (Hugh Jackman) opiekuje się schorowanym Profesorem X (Patrick Stewart) w kryjówce przy granicy meksykańskiej. Pewnego dnia nieznajoma prosi by zaopiekował się Laurą (Dafne Keen) - młodą mutantką ściganą przez tajemniczą organizację. Czy Logan da radę ochronić dziewczynę, z którą ma więcej wspólnego niż mu się wydaje? 2. Thor: Ragnarok (2017) Reżyseria Taika Waititi Gatunek Akcja, Komedia, Sci-Fi Nasza ocena 79 zobacz zwiastun Taika WaititiAkcja, Komedia, Sci-Fi Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – "zmierzch bogów", zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers — niesamowitym Hulkiem! 3. Baby Driver (2017) Reżyseria Edgar Wright Gatunek Akcja Nasza ocena 78 zobacz zwiastun Edgar WrightAkcja Utalentowanego młodego kierowcę, który zarabia na życie udziałem w napadach, przez życie prowadzi muzyka. To ona pomaga mu być najlepszym w tym, co robi. Kiedy poznaje dziewczynę swych marzeń, postanawia porzucić przestępczą przeszłość i zacząć żyć normalnie. Zmuszony przez bossa mafijnego, dla którego pracuje, do udziału w z góry skazanym na niepowodzenie skoku, ryzykuje utratę wszystkiego, co dla niego najważniejsze – miłości, wolności i muzyki. nasza recenzja 4. Strażnicy Galaktyki vol. 2 (2017) Reżyseria James Gunn Gatunek Akcja, Komedia Nasza ocena 77 zobacz zwiastun James GunnAkcja, Komedia Grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce penetruje odległe zakątki kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków - Petera Quilla aka Star Lorda. Niegdysiejsi wrogowie staną się ich sprzymierzeńcami, a w nieustannie powiększającym się filmowym uniwersum Marvela zagoszczą nowe postacie znane z kart komiksu. 5. Spider-Man: Homecoming (2017) Reżyseria Jon Watts Gatunek Akcja, superbohaterski Nasza ocena 75 Jon WattsAkcja, superbohaterski To już trzecia ekranowa inkarnacja naszego superherosa z sąsiedztwa, i prawdopodobnie najlepsza z nich. Mający swój debiut w MCU w Wojnie bohaterów Peter Parker kontynuuje swoje życie jako człowiek-pająk i zarazem protegowany samego Tony'ego Starka. Niecierpliwy młodzieniec na każdym kroku stara się udowodnić swoją wartość i stać się pełnoprawnym Avengerem, zadzierając jednocześnie z bardzo groźnym złoczyńcą. Świetne ujęcie jednego z najpopularniejszych superherosów i bardzo dobry miks filmu superhero z klimatami dla młodzieży. 6. John Wick 2 (2017) Reżyseria Chad Stahelski Gatunek Akcja Nasza ocena 75 Chad StahelskiAkcja Legendarny super zabójca John Wick znów musi porzucić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce z podziemną organizacją włoskich zabójców. Związany ślubami krwi John nie może odmówić. A to znaczy, że znów będzie się działo. Pojawienie się na włoskiej ziemi Johna Wicka będzie dla mafii jak wybuch Wezuwiusza. Krew poleje się niczym lawa, a najwięksi twardziele będą błagać o litość. W tej grze John Wick znów przeniesie nas o poziom wyżej. nasza recenzja 7. Wonder Woman (2017) Reżyseria Patty Jenkins Gatunek Akcja Nasza ocena 72 Patty JenkinsAkcja Zanim stała się Wonder Woman, była Dianą, księżniczką Amazonek wyszkoloną na niepokonaną wojowniczkę. Wychowała się na odległej, rajskiej wyspie. Pewnego dnia rozbił się tam amerykański pilot, który opowiedział Dianie o wielkim konflikcie ogarniającym świat. Księżniczka porzuciła więc swój dom przekonana, że może powstrzymać zagrożenie. W walce u boku ludzi, w wojnie ostatecznej, Diana odkrywa pełnię swojej mocy... i swoje prawdziwe przeznaczenie. nasza recenzja 8. Kingsman: Złoty krąg (2017) Reżyseria Matthew Vaughn Gatunek Akcja, Komedia Nasza ocena 70 zobacz zwiastun Matthew VaughnAkcja, Komedia Kontynuacja przeboju "Kingsman: Tajne służby", który zrewolucjonizował kino szpiegowskie i wprowadził na ekran agentów nowej generacji. Tym razem nasi bohaterowie stają w obliczu wyjątkowego wyzwania. Gdy ich kwatera zostaje zniszczona, a los świata zawisa na włosku, brytyjscy agenci odkrywają, że w Stanach Zjednoczonych istnieje sprzymierzona organizacja szpiegowska o równie długiej i bogatej historii. Przedstawiciele dwóch elitarnych organizacji muszą teraz zapomnieć o dzielących ich różnicach i wspólnie stawić czoła nieobliczalnemu wrogowi, który dąży do władzy nad światem. Gra idzie o wyjątkowo wysoką stawkę, ale dla Eggsy'ego nie ma nic trudnego... 9. Szybcy i wściekli 8 (2017) Reżyseria F. Gary Gray Gatunek Akcja Nasza ocena 70 F. Gary GrayAkcja Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta (Charlize Theron), która wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki. Dom zdradzi najbliższych. Wszystkich czeka czas pełny prób i testów, jakich nie widzieliśmy dotąd w kinie. Od wybrzeży Kuby przez ulice Nowego Jorku po lody arktycznego morza Barentsa – „Szybcy i wściekli" przemierzą świat, by powstrzymać zło i chaos. I uratować tego, który uczynił ich rodziną. nasza recenzja 10. Atomic Blonde (2017) Reżyseria David Leitch Gatunek Akcja, Thriller Nasza ocena 67 zobacz zwiastun David LeitchAkcja, Thriller Berlin, czasy Zimnej Wojny. Brytyjska agentka zostaje przerzucona do komunistycznego Berlina w celu odnalezienia zabójców swojego partnera i odzyskania listy podwójnych agentów. 11. Jumanji: Przygoda w dżungli (2017) Reżyseria Jake Kasdan Gatunek Akcja, Komedia Nasza ocena 65 Jake KasdanAkcja, Komedia Kiedy dzieciaki odkrywają starą konsolę gier wideo z grą "Jumanji", o której nigdy dotąd nie słyszały, natychmiast przenoszą się w świat niebezpiecznej dżungli. To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a one stają się awatarami postaci, które wybrały: zapalony gracz Spencer staje się odważnym łowcą przygód (Dwayne Johnson), fan piłki Fridge zamienia się (według własnych słów) w Einsteina (Kevin Hart), Bethany – popularna dziewczyna z sąsiedztwa – staje się profesorem w średnim wieku (Jack Black), natomiast niepozorna Martha przybiera postać nieustraszonej wojowniczki (Karen Gillan). Wkrótce odkrywają, że w Jumanji chodzi nie tylko o grę, ale przede wszystkim o przetrwanie. Aby wygrać i powrócić do realnego świata, będą musieli wyruszyć w najbardziej niebezpieczną przygodę życia, odkrywając prawdę o sobie, albo pozostać w świecie gry na zawsze… nasza recenzja 12. Machina wojenna (2017) Reżyseria David Michôd Gatunek Akcja, Wojenny Nasza ocena 60 zobacz zwiastun David MichôdAkcja, Wojenny Film jest ekranizacją książki "Wszyscy ludzie generała" Michaela Hastings'a i opowiada historię generała Stanleya A. McChrystal'a, głównego dowódcy wojsk w Afganistanie w 2009 , który został zdymisjonowany po wyjątkowo nieprzychylnym, ukazującym szokującą prawdę o poczynaniach świty generała, artykule w czasopiśmie "Rolling Stone". Co ciekawe, ludzie z najbliższego otoczenia generała McChrystala pracują obecnie dla prezydenta Donalda Trumpa. Autor książki zginął w zagadkowym wypadku krótko po wydaniu książki. 13. Wojna o planetę małp (2017) Reżyseria Matt Reeves Gatunek Akcja, Sci-Fi Cezar i jego małpy uwikłane zostają w zbrojny konflikt z armią ludzi, na czele której stoi bezwzględny Pułkownik. Małpy ponoszą straszliwe straty, podczas gdy Cezar zmaga się z mrocznymi instynktami i wyrusza w drogę, by pomścić swych pobratymców. Gdy Cezar i Pułkownik stają twarzą w twarz, dochodzi do spektakularnej bitwy, w której stawką jest przyszłość obu gatunków i całej naszej planety. nasza recenzja