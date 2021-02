Stephen King zdecydowanie jest jednym z najczęściej ekranizowanych autorów. Lista filmów i seriali, które powstały na podstawie jego powieści już dawno dobiła do setki i ciągle się powiększa. King jest uważany za geniusza grozy i horroru, a Hollywood bardzo często sięga po jego dzieła. Spośród tak wielu tytułów ciężko jest wybrać te godne uwagi i właśnie dlatego przychodzimy z pomocą. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych produkcji inspirowanych dziełami słynnego autora. Przedstawiamy najlepsze adaptacje książek Stephena Kinga. Oto filmy i seriale na podstawie prozy Kinga, które są warte obejrzenia.

FILMY I SERIALE NA PODSTAWIE KSIĄŻEK KINGA

10. Mr Mercedes (2017-…)

Listę otwiera serialowa adaptacja debiutanckiej trylogii Stephena Kinga z gatunku kryminału detektywistycznego. Bohaterem serialu jest Bill Hodges, którego emeryturę przerywają działania niewątpliwie szalonego człowieka. Detektyw stara się powstrzymać mordercę, któremu media nadały miano tytułowego Pana Mercedesa. Ekranizacja fabularnie rozwija się dość wolno, dzięki czemu dokładniej skupia się na bohaterach oraz buduje odpowiednie napięcie. Serial zgrabnie łączy w sobie grozę i humor, a pod względem aktorskim bez wątpienia prezentuje się bardzo dobrze.

9. Dolores (1995)

Film opowiada o dziennikarce, której matka została oskarżona o zamordowanie swojej pracodawczyni. W związku z tym Selena St. George powraca do rodzinnego domu, by poznać prawdę i pomóc Dolores. Na miejscu będzie musiała zmierzyć się z dawnym koszmarem, a także zdecydować, czy jest w stanie zaufać matce. Dolores z pewnością jest jedną z wielu niedocenionych produkcji opartych na powieściach Stephena Kinga. Ekranizacja reżysera Taylora Hackforda jest poruszającym dramatem rodzinnym oraz niezwykłym horrorem, który przeraża swoją realnością.

8. Mgła (2007)

Produkcję w reżyserii Franka Darabonta bez wątpienia można nazwać udaną adaptacją. Film o przerażającej mgle, w której czają się potwory oraz o walce, jaką bohaterowie są zmuszeni toczyć, jest jednym z tych horrorów, które na dłużej pozostają w pamięci. Mgła wiarygodnie przedstawiła relacje między postaciami, ukazała sporo problemów w społeczeństwie oraz świetnie oddała klimat tajemnicy i wszechobecnej grozy. Chociaż nie obeszło się bez sporych zmian względem oryginału, film został przyjęty całkiem dobrze nawet przez samego Kinga. Efekty specjalne nie należą do najlepszych, ale sama fabuła i obsada aktorska sprawiają, że jest to horror, który zdecydowanie powoduje gęsią skórkę.

7. Misery (1990)

Thriller opowiada historię Paula Sheldona, który jest autorem powieści o tytułowej Misery Chastein. Po kilku wydanych książkach pisarz postanawia zakończyć serię i uśmiercić główną bohaterkę. Gdy wraca do Nowego Jorku z gotowym dziełem, ulega wypadkowi. Ratuje go była pielęgniarka i jednocześnie wielka fanka powieści o Misery. W zamian za troskliwą opiekę prosi o możliwość przeczytania ostatniej części. Po skończeniu czytania wpada we wściekłość, a pisarz staje się jej więźniem. Zdecydowanie ogromny sukces przyniosła filmowi rola Kathy Bates, która wspaniale wykreowała szaleństwo głównej bohaterki. Za swoją niewiarygodną kreację otrzymała wiele nagród, w tym Oscara. Mimo iż film nie jest wierną adaptacją, spotkał się z bardzo dobrym odbiorem publiczności oraz samego Stephena Kinga.

6. Castle Rock (2018-2019)

Ta produkcja nie jest adaptacją żadnego konkretnego dzieła, ale za to skupia sobie wiele elementów z różnych powieści Kinga. Tytułowe miasteczko niewątpliwie wielokrotnie przewijało się w książkach, a mieszkający w nim bohaterowie posiadają znajome nazwiska. Ten serial będzie prawdziwą gratką dla każdego fana powieści Kinga, gdyż jest przepełniony odniesieniami i easter-eggami, które niewątpliwie zapewnią jeszcze więcej zabawny z tą świetną produkcją. Castle Rock z pewnością jest serialem, któremu warto poświęcić czas. Wyprodukowane przez Stephena Kinga i J.J. Abramsa dzieło jest niezwykle klimatyczne, zawiera iście gwiazdorską obsadę i bez wątpienia wciąga już od pierwszych minut.

5. Carrie (1976)

Carrie to ekranizacja pierwszej powieści Stephena Kinga. Fabuła skupia się na tytułowej Carrie White, która jest nieśmiałą dziewczyną prześladowaną przez rówieśników. Margaret White po stracie męża samotnie wychowuje córkę, którą uważa za przekleństwo boże. Dręczona przez matkę i znajomych Carrie odkrywa w sobie dar za pomocą którego rozpętuje prawdziwe piekło na ziemi. Film spotkał się z wyjątkowo dobrym przyjęciem ze strony krytyków i do dziś jest uważany za ikoniczny horror. Chociaż produkcja doczekała się kontynuacji, a sama powieść kilku innych ekranizacji, to zdecydowanie polecamy pierwszy film z Sissy Spacek w roli głównej, który świetnie zagłębia się w ludzką psychikę i oczywiście potrafi też nieźle przestraszyć.

4. Stań przy mnie (1986)

Ekranizacja opowiadania Ciało umieszczonego w zbiorze Cztery pory roku (który zawiera także opowiadanie Skazani na Shawshank). Film przedstawia historię czterech chłopców, którzy wyruszają na wyprawę w celu odnalezienia zwłok swojego zaginionego rówieśnika. Dzieło reżysera Roba Reinera przez samego Kinga jest uważane za jedną z najlepszych produkcji na podstawie jego twórczości. Film o młodzieńczej przygodzie jest nostalgiczny, melancholijny i zdecydowanie wzbudza tęsknotę za beztroskim dzieciństwem. W Stań przy mnie zagrało także mnóstwo młodych utalentowanych aktorów na czele z przedwcześnie zmarłym Riverem Phoenixem.

3. Zielona Mila (1999)

Tytuł, na który każdy z nas natknął się przynajmniej raz. Bohaterem filmu jest Paul Edgecombe, jeden ze strażników w więzieniu Cold Mountain. Pewnego dnia do celi śmierci trafia olbrzymi czarnoskóry skazaniec John Coffey oskarżony o zamordowanie dwóch dziewczynek. Choć Coffey zdecydowanie miał dość siły, by kogoś zabić, jego łagodna natura bardzo kontrastowała z wyglądem. Paul nigdy nie spotkał kogoś takiego, a wizyta skazańca na zawsze zmieniła życie strażnika i innych pracowników więzienia. Piękna, może trochę ckliwa, ale przede wszystkim wzruszająca historia, obok której ciężko przejść obojętnie. Zielona mila to jedna z wierniejszych adaptacji powieści Stephena Kinga z poruszającą do głębi kreacją aktorską Michaela Clarka Duncana.

2. Lśnienie (1980)

Na podstawie prozy Kinga powstał też film w reżyserii Stanleya Kubricka. Opowiada on o hotelu Panorama, którym przez zimę ma zajmować się Jack Torrennce. Mężczyzna i jego rodzina są odcięci od świata podczas szalejącej zimy, a hotel zaczyna ukazywać swoją mroczną stronę. Jack odkrywa straszne sekrety, a jego syn Danny zaczyna widzieć różne zjawy, które zamieszkują Panoramę. Chłopiec odkrywa, że duchy nawiedzające hotel doprowadzają jego ojca do szaleństwa. Sytuacja rodziny z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Lśnienie bardzo często zajmuje wysokie miejsca na listach najlepszych horrorów i zdecydowanie wielu uważa go za niedościgniony film grozy. Znakomita kreacja Jacka Nicolsona na długo zapisała się w pamięci widzów na równi z niepowtarzalnym klimatem i napięciem wytworzonym w filmie. Choć Stephen King nie był do końca zachwycony produkcją, nazywając ją „Dużym, cudownym cadlillakiem bez silnika w środku”, to ciężko znaleźć inny film grozy, który potrafiłby dorównać Lśnieniu.

1. Skazani na Shawshank (1994)

Pierwsze miejsce w zestawieniu przedstawiającym najlepsze adaptacje książek Stephena Kinga zajmuje film Skazani na Shawskank. Historia bankiera Andy’ego Dufresne, którego niesłusznie skazano na dożywocie za zabicie żony oraz jej kochanka. Mężczyzna trafia do więzienia i musi przystosować się do nowego stylu życia oraz przetrwać w brutalnym środowisku. Andy’ego wyróżnia jednak wyjątkowe opanowanie i właśnie tym imponuje Reedowi, który jest więziennym przemytnikiem. Dzięki sprytowi, inteligencji i pomocy przyjaciela, główny bohater zyskuje wiele przywilejów w Shawshank, jednocześnie cały czas przygotowując plan, który pozwoli mu odzyskać wolność. Zdecydowanie jest to jeden z filmów, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Produkcja, która mimo dobrych recenzji nie przyciągnęła tłumów do kin, po czasie zyskała miano kultowej i dużą popularnością cieszy się do dziś. Skazani na Shawshank to piękny film o nadziei i wytrwałości, a sam Stephen King uważa go za jedną ze swoich ulubionych adaptacji.

Interesują cię nie tylko najlepsze adaptacje książek Stephena Kinga?

Sprawdź inne teksty:

Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Zielona Mila