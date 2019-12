Najlepsze filmy familijne 2019 roku! Ranking aktualizowany!

Oto najlepsze filmy familijne 2019 roku! Rzućcie okiem na naszą listę!

Produkcje familijne to nieodłączny element kina. Jak każdego roku, także i w 2019 nie zabrakło wielu pozycji należących do tego specyficznego gatunku, który daje całej rodzinie powód do wspólnych posiedzeń przy ulubionych tytułach. Przedstawiamy najlepsze filmy familijne 2019 roku!

1. Toy Story 4 (2019) Reżyseria Josh Cooley Gatunek Animacja, Familijny, Przygodowy Nasza ocena 95 Josh CooleyAnimacja, Familijny, Przygodowy Chudy zawsze znał swoje miejsce na świecie. Jego życie, jak na prawdziwego szeryfa przystało, kręciło się wokół opieki nad Andym, a później Bonni. Gdy pewnego dnia w pokoju Bonni pojawia się nowa zabawka, Sztuciek, nikt nawet nie przypuszcza, że to początek zaskakującej podróży. Nieoczekiwana wyprawa pozwoli Chudemu przekonać się, jak wielki może być świat dla zwykłej zabawki… W towarzystwie Asteriksa i Obeliksa wyrusza więc w świat, w poszukiwaniu młodego utalentowanego druida, któremu mógłby powierzyć tajemnicę magicznego wywaru. Tymczasem o problemach Galów dowiadują się ich najwięksi wrogowie. Dowodzeni przez Juliusza Cezara i złego druida Sulfuriksa, Rzymianie wymyślają intrygę, która pozwoli im zdobyć przepis na eliksir siły. Tak rozpoczyna się wielka, zaczarowana przygoda – prawdziwy kocioł śmiechu i zaskakujących zdarzeń! Daje to początek niezwykłej przygodzie, w czasie której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje dziadka, którego pasją były motocykle, mamę, która – zupełnie tak jak on – nie lubiła podporządkowywać się woli dorosłych oraz swoją nastoletnią siostrę. Czy te spotkania pozwolą Kunowi nauczyć się empatii, równowagi oraz wrażliwości na innych?

4. LEGO® PRZYGODA 2 (2019) Reżyseria Christopher Miller, Phil Lord Gatunek Animacja, Familijny, Komedia Nasza ocena 65 Christopher Miller, Phil LordAnimacja, Familijny, Komedia Minęło pięć lat od czasu, kiedy wszystko było czadowe. Mieszkańcy Klocburga stoją w obliczu nowego, ogromnego zagrożenia. Pochodzący z kosmosu najeźdźcy LEGO DUPLO niszczą wszystko w tak szybkim tempie, że nikt nie nadąża z odbudowywaniem. Aby ich pokonać i przywrócić spokój w świecie LEGO, Emmet, Lucy, Batman wraz z przyjaciółmi wyruszą w podróż do odległych, nieodkrytych światów, w tym do dziwacznej galaktyki, w której wszystko jest musicalem. Podróż ta będzie sprawdzianem ich odwagi, kreatywności i umiejętności Master Builderskich, a ponadto ukaże, jak bardzo są wyjątkowi.

5. Trzy kroki od siebie (2019) Reżyseria Justin Baldoni Gatunek Dramat, Familijny, Komedia romantyczna Nasza ocena 65 Justin BaldoniDramat, Familijny, Komedia romantyczna Stella Grant (Haley Lu Richardson) już za chwilę będzie miała siedemnaście lat… Jak każda nastolatka nie odrywa się od laptopa i z całego serca kocha swoich najlepszych przyjaciół. Od innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że większość życia spędza w szpitalu, cierpiąc na mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko to zostanie poddane wielkiej próbie, gdy pozna czarującego Willa Newmana (Cole Sprouse), również pacjenta szpitala. Ich rodzącą się bliskość torpeduje… dystans, który muszą od siebie zachować – trzy kroki – aby nie pogorszyć swej sytuacji zdrowotnej. Tylko jak to zrobić, kiedy uczucie zaczyna wymykać się spod kontroli? A do tego Will nie chce się leczyć, nie wierzy w życie odmierzane dystansem trzech kroków. To właśnie Stella spróbuje wszystkiego, by zawalczył o życie i zdrowie. Ale czy uda się ocalić kogoś, kogo kochasz, jeśli nawet nie możesz go dotknąć?

6. Chłopiec z burzy (2019) Reżyseria Shawn Seet Gatunek Familijny, Przygodowy Nasza ocena 60 Shawn SeetFamilijny, Przygodowy Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas zabawy na plaży znajduje trzy osierocone ma­lutkie pelikany. Tak zaczyna się niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód opowieść o przyjaźni chłopca z jednym z pelikanów, zwanym Panem Percivalem. Historia o tym, jak wiele potrafią sobie dać i jak wiele mogą się od siebie nauczyć. Mozolna nauka latania, walka z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się wspólne wygłupy, zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem a zwierzęciem. W końcu jednak przychodzi moment, gdy pelikan dorasta, a chłopiec musi opuścić domek na plaży. Czy ich przyjaźń jest w stanie przetrwać? Po wielu latach zamożny biznesmen Michael Kingsley (Geoffrey Rush) powraca w rodzinne strony, by opowiedzieć swojej ukochanej wnuczce o niezwykłym przyjacielu z dzieciństwa. Stojąc u progu życiowych podsumowań rozumie, że to nie rodzinna fortuna, ale ta niezwykła opowieść jest czymś najcenniejszym, co może przekazać Madeline.

7. Dumbo (2019) Reżyseria Tim Burton Gatunek Familijny, Przygodowy Nasza ocena 60 Tim BurtonFamilijny, Przygodowy "Dumbo" to aktorska adaptacja ukochanej przez widzów animacji Disneya. Jest to poruszająca opowieść o sile rodziny i marzeń, oraz o tym, jak cenną wartością może być odmienność. Właściciel podupadającego cyrku (Danny DeVito) zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera (Colin Farrell) do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe sukcesy. Bohaterowie na swojej drodze spotykają rzutkiego przedsiębiorcę V.A. Vandevere'a (Michael Keaton), który chce uczynić słonia główną atrakcją niesamowitego parku rozrywki o nazwie Dreamland. Dumbo odnosi tam spektakularne sukcesy, występując u boku zjawiskowej mistrzyni akrobacji, Colette Marchant (Eva Green). Sielanka trwa do czasu, kiedy Holt odkrywa, że pod magiczną powłoką Dreamlandu kryją się mroczne sekrety.

8. Aladyn (2019) Reżyseria Guy Ritchie Gatunek Familijny, Fantasy, Komedia, Musical Nasza ocena 60 Guy RitchieFamilijny, Fantasy, Komedia, Musical Chłopak o czystym sercu dostaje propozycję od potężnego wezyra, by znalazł dla niego tajemniczą lampę.

9. Czarownica 2 (2019) Reżyseria Joachim Rønning Gatunek Familijny, Fantasy, Przygodowy Nasza ocena 60 Joachim RønningFamilijny, Fantasy, Przygodowy Akcja filmu rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach "Czarownicy" Już wiemy co utwardziło serce słynnej negatywnej bohaterki Disneya i sprawiło, że rzuciła przekleństwo na maleńką księżniczkę Aurorę. Tym razem zagłębimy się w relacje między Diaboliną i Aurorą, które będą zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu silnych przeciwników w walce o ocalenie wrzosowisk oraz żyjących na nich magicznych stworzeń.

10. O psie, który wrócił do domu (2019) Reżyseria Charles Martin Smith Gatunek Familijny, Przygodowy Nasza ocena 60 Charles Martin SmithFamilijny, Przygodowy "O psie, który wrócił do domu" to ciepła, pełna przygód opowieść o Belli, psie, który przebył 400 mil, by odnaleźć Lucasa, obiecującego studenta medycyny, człowieka, którego kocha. Zanim uda jej się wrócić do domu, czeka ją mnóstwo niezwykłych przygód. Na swej drodze spotka i zamieszkujące góry lwiątko, i bezdomnego weterana, któremu przywróci wiarę w życie. Bo Bella właśnie taka jest, ktokolwiek stanie na jej drodze, od razu zakochuje się w niej.

11. Mia i biały lew (2019) Reżyseria Gilles de Maistre Gatunek Familijny, Przygodowy Nasza ocena 60 Gilles de MaistreFamilijny, Przygodowy Dzieciństwo 10-letniej dziewczynki o imieniu Mia zmienia się w wielką przygodę, kiedy jej rodzice postanawiają przenieść się z zatłoczonego Londynu do Afryki, aby w jej sercu prowadzić niezwykłą farmę. Pewnego dnia na świat przychodzi na niej piękne i jedyne w swoim rodzaju białe lwiątko o imieniu Charlie. Tak zaczyna się historia zdumiewającej przyjaźni między dziewczynką i wyjątkowym zwierzęciem, którzy wspólnie wychowują się w najbardziej malowniczym zakątku Ziemi. Kiedy Mia kończy 14 lat, a Charlie dorasta i staje się potężnym lwem, jej ojciec podejmuje dramatyczną decyzję. Dziewczynka będzie musiała pożegnać się ze swoim dzikim przyjacielem raz na zawsze. Mia za nic w świecie nie chce na to pozwolić. Próbując uratować Charliego, decyduje się na ucieczkę w nieznane. Wspólnie z białym lwem opuszcza rodzinną farmę i wyrusza na poszukiwanie nowego domu dla przyjaciela. Tak oto zaczyna się decydujący test ich przyjaźni i najbardziej niesamowita przygoda w życiu Mii i potężnego króla zwierząt.

12. W śnieżną noc (2019) Reżyseria Luke Snellin Gatunek Familijny Nasza ocena 60 Luke SnellinFamilijny W Wigilię nad małe miasteczko nadciąga burza śnieżna, wywołując prawdziwą rewolucję w przyjaźniach i życiu uczuciowym grupki licealistów. Przyczynią się do tego słynny piosenkarz, skradziony keg, kilka ambitnych tancerek, tajemnicza kobieta w folii aluminiowej i epicka impreza w lokalnym Mieście Gofrów. Gdy nadejdzie Boże Narodzenie, nic już nie będzie takie jak dawniej.

13. Świąteczny rycerz (2019) Reżyseria Monika Mitchell Gatunek Familijny Nasza ocena 60 Monika MitchellFamilijny Średniowieczny rycerz trafia do czasów współczesnych i zakochuje się w nauczycielce.

14. Upalne święta (2019) Reżyseria Ernie Barbarash Gatunek Familijny Nasza ocena 57 Ernie BarbarashFamilijny Aby poprawić sobie humor po wyjeździe syna do college'u mieszkająca na Manhattanie Kate Conrad (Kristin Davis) rezerwuje "drugi miesiąc miodowy" ze swoim mężem. Jednak ten, zamiast podziękowań, funduje żonie rozstanie. Porzucona Kate wybiera się więc samotnie do Afryki na safari. Podczas podróży po Zambii pomaga przewodnikowi (Rob Lowe jako Derek Holliston) uratować osieroconego słonika. Wspólnie przywracają go do zdrowia w miejscowym rezerwacie dla słoni, a Kate przedłuża swój pobyt na okres Świąt Bożego Narodzenia. Na horyzoncie widać nową miłość, więc Kate musi zdecydować: wrócić do domu czy pozwolić, aby ta przygoda okazała się przygodą jej życia?

15. Król lew (2019) Reżyseria Jon Favreau Gatunek Familijny, Przygodowy Nasza ocena 50 Jon FavreauFamilijny, Przygodowy Młody lew Simba uczy się, jak mądrze rządzić królestwem zwierząt. Ale podstępny wuj Skaza ma inne plany... ​ Czy wy też nie możecie się doczekać? "Król Lew" to nowa, przepiękna wersja nieśmiertelnego klasyka. Te same postacie, ta sama historia W drugiej części musi mieć nadzieję, że ta moc będzie wystarczająca, aby przezwyciężyć problemy, które napotka. Czy tak się stanie? nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 17. Świąteczny książę: Królewskie dziecko (2019) Reżyseria John Schultz Gatunek Familijny Nasza ocena 50 John SchultzFamilijny Zbliżają się święta, a w Aldovii wszyscy czekają na narodziny królewskiego potomka. Amber i Richard goszczą członków rodu panującego z odległego królestwa, aby odnowić pradawny rozejm. Jednak gdy gdzieś zawierusza się bezcenny 600-letni traktat, pokój zaczyna wisieć na włosku, a rodzina królewska staje w obliczu prastarej klątwy. polecasz tę produkcję? 50% 18. Święta nie na bogato (2019) Reżyseria Leslie Small Gatunek Familijny Nasza ocena 50 Leslie SmallFamilijny Samotny ojciec traci pracę radiowego DJ-a tuż przed Bożym Narodzeniem. Wraz z czwórką dzieci musi więc nieco zacisnąć pasa i odkryć, co oznacza prawdziwa radość. polecasz tę produkcję? 50% 19. Dzień czekolady (2019) Reżyseria Jacek Piotr Bławut Gatunek Familijny, Fantasy Nasza ocena 45 zobacz zwiastun Jacek Piotr BławutFamilijny, Fantasy „Dzień czekolady” to zachwycająca ekranizacja pełnej magii książki, która opowiada o przygodach Moniki i Dawida. Dwójkę niezwykłych bohaterów połączy nie tylko przyjaźń, ale też wspólny sekret. Odkryją świat, w którym żyją zjadacze poniedziałków, wtorków i kolejnych dni tygodnia. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 20. Był sobie pies 2 (2019) Reżyseria Gatunek Familijny, Przygodowy Nasza ocena 30 Familijny, Przygodowy nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% Pokaż więcej (20)