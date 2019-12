Najlepsze filmy świąteczne Netflix Original! Ranking aktualizowany!

Oto najlepsze filmy świąteczne Netflix Original! Zobaczcie naszą aktualizowaną listę!

Netflix Original ma przeogromną bazę filmów. Nie powinno dziwić nikogo to, że co roku powstają kolejne produkcje specjalnie na świąteczny czas. Specjalnie na tę okazję postanowiliśmy stworzyć ranking tytułów tego typu i ustawicznie go powiększać o kolejnych przydstawicieli. Oto najlepsze filmy świąteczne Netflix Original!

1. Klaus (2019) Reżyseria Sergio Pablos Gatunek Animacja Nasza ocena 70 Sergio PablosAnimacja Jesper (Jason Schwartzman) okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva (Rashida Jones) i poznaje Klausa (nagrodzony Oscarem J.K. Simmons), tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń przywraca radość życia w Smeerensburg, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe, pełne magii zwyczaje, jak wieszanie skarpet na kominku. polecasz tę produkcję? 50% 2. Świąteczny rycerz (2019) Reżyseria Monika Mitchell Gatunek Familijny Nasza ocena 60 Monika MitchellFamilijny Średniowieczny rycerz trafia do czasów współczesnych i zakochuje się w nauczycielce. polecasz tę produkcję? 50% 3. Świąteczny książę (2017) Reżyseria Alex Zamm Gatunek Familijny Nasza ocena 60 Alex ZammFamilijny Początkująca reporterka Amber (Rose McIver) pracuje pod przykrywką jako guwernantka księżniczki Emily (Honor Kneafsey) na dworze królewskim Aldovii. Niespodziewanie wplątuje się w królewską intrygę i jednocześnie zakochuje się w następcy tronu księciu Richardzie (Ben Lamb), na którego temat miała po kryjomu zbierać sensacyjne materiały. Czy zdoła utrzymać swoją misję w sekrecie? I czy pomoże objąć rządy właściwemu następcy tronu? polecasz tę produkcję? 50% 4. Upalne święta (2019) Reżyseria Ernie Barbarash Gatunek Familijny Nasza ocena 57 Ernie BarbarashFamilijny Aby poprawić sobie humor po wyjeździe syna do college’u mieszkająca na Manhattanie Kate Conrad (Kristin Davis) rezerwuje "drugi miesiąc miodowy" ze swoim mężem. Jednak ten, zamiast podziękowań, funduje żonie rozstanie. Porzucona Kate wybiera się więc samotnie do Afryki na safari. Podczas podróży po Zambii pomaga przewodnikowi (Rob Lowe jako Derek Holliston) uratować osieroconego słonika. Wspólnie przywracają go do zdrowia w miejscowym rezerwacie dla słoni, a Kate przedłuża swój pobyt na okres Świąt Bożego Narodzenia. Na horyzoncie widać nową miłość, więc Kate musi zdecydować: wrócić do domu czy pozwolić, aby ta przygoda okazała się przygodą jej życia? polecasz tę produkcję? 50% 5. Świąteczny książę: Królewskie wesele (2018) Reżyseria John Schultz Gatunek Familijny Nasza ocena 55 John SchultzFamilijny W rok po wydarzeniach przedstawionych w "Świątecznym księciu" Amber (Rose McIver) przygotowuje się do ślubu z Richardem (Ben Lamb). Książę jest coraz bardziej zajęty próbami rozwiązania ogarniającego państwo kryzysu finansowego, przez co oddala się od ukochanej. Jako była dziennikarka dziewczyna postanawia na własną rękę pomóc ukochanemu. W swojego działania angażuje swoją siostrę, przyjaciółkę i... byłego wroga. polecasz tę produkcję? 50% 6. Świąteczny książę: Królewskie dziecko (2019) Reżyseria John Schultz Gatunek Familijny Nasza ocena 50 John SchultzFamilijny Zbliżają się święta, a w Aldovii wszyscy czekają na narodziny królewskiego potomka. Amber i Richard goszczą członków rodu panującego z odległego królestwa, aby odnowić pradawny rozejm. Jednak gdy gdzieś zawierusza się bezcenny 600-letni traktat, pokój zaczyna wisieć na włosku, a rodzina królewska staje w obliczu prastarej klątwy. polecasz tę produkcję? 50% 7. Święta nie na bogato (2019) Reżyseria Leslie Small Gatunek Familijny Nasza ocena 50 Leslie SmallFamilijny Samotny ojciec traci pracę radiowego DJ-a tuż przed Bożym Narodzeniem. Wraz z czwórką dzieci musi więc nieco zacisnąć pasa i odkryć, co oznacza prawdziwa radość. polecasz tę produkcję? 50% Pokaż więcej (20)