Najlepsze hiszpańskie seriale z Netflix, HBO, CDA Premium i nie tylko!

Hiszpańskie seriale do niedawna nie były popularne w naszym kraju. Jedynie nieliczne emitowane były za pośrednictwem polskich kanałów telewizyjnych. Za sprawą rozwoju serwisów streamingowych, przede wszystkim Netflixa, ale też HBO GO, produkcje z Hiszpanii znalazły szersze grono odbiorców. Seriale te również mogą pochwalić się wysoką jakością, więc nic dziwnego, że w ostatnim czasie pobijały kolejne rekordy popularności. Poniżej przedstawiamy listę oraz opisy najlepszych hiszpańskich seriali dostępnych nie tylko na Netflix, HBO GO czy CDA Premium.

Najlepsze hiszpańskie seriale z Netflix, HBO czy CDA Premium:

Szkoła dla elity (2018-…)

H [Hache] (2019-…)

Velvet i Velvet Colección (2013 – 2019)

Kokainowe wybrzeże (2018)

Grand Hotel (2011-2013)

Statek (2011-2013)

Bractwo Czerwonej Opaski (2011 -2013)

Dom z papieru (2017-…)

Patria (2020)

Uwięzione (2015-2019)

Telefonistki (2017-2020)

Ranking przedstawiający najlepsze hiszpańskie seriale otwiera Szkoła dla elity z Netflix. Rozpoczyna się on w sposób bardzo prosty, a nawet oczywisty. Do szkoły dla bogaczy trafia trójka stypendystów – Samuel, Christian i Nadia. Mamy więc pewien konflikt pomiędzy tymi bogatymi i biednymi. Ci pierwsi przedstawieni są w gorszym świetle, jako rozpieszczone bachory, które mają problem z rozróżnieniem dobra od zła. W każdym z dostępnych sezonów fabułę napędza wielka tajemnica, do której rozwiązania dochodzi w ostatnim odcinku. Typowy teen drama wzbogacony o wątki kryminalne.

H (oryg. Hache) to kolejna propozycja Netflixa z silną postacią kobiecą w roli głównej. Mieszkająca w Barcelonie, w latach 60. Helena (Adriana Ugarte) zostaje zamieszana w biznes narkotykowy. Główna bohaterka jest prostytutką. Kiedy okrada klienta i ten zaczyna ją gonić schronienie znajduje w klubie Albatross. Pomaga jej Malpica (Javier Rey), właściciel klubu. Hache to typowy kryminał z ciekawymi i skomplikowanymi bohaterami. Na przestrzeni kilku odcinków dowiadujemy się co jest motorem do działania Heleny i jak rozwija się jej toksyczny związek z Malpiką. Serial oparto na prawdziwych wydarzeniach.

Velvet i Velvet Colección (2013 – 2019)

Za sprawą tych seriali w zestawieniu znalazło się 11 pozycji, zamiast 10. Velvet i jego spin off, Velvet Colección, osadzono w latach 50 i 60. ubiegłego wieku. Opowiada historię prestiżowego domu mody w Madrycie. Alberto (Miguel Ángel Silvestre) jest dziedzicem wielkiej fortuny, w tym domu mody, i zakochuje się w szwaczce, Anie (Paula Echevarría). Zarówno Velvet, jaki i jego spin off, to świetne połączenie dramatu i komedii. Fabuła jest ciekawa, a charakterystyczne postaci bardzo dobrze ją uzupełniają. Dodatkowo oba seriale mogą się pochwalić fantastyczną obsadą – wspomniani wyżej Miguel Ángel Silvestre, Paula Echevarria, Javier Rey, Asier Etxenadia, Marta Hazas czy José Sacristán. Można obejrzeć na Netflix.

Kokainowe wybrzeże (Fariña) rozpoczyna się w 1981 roku i przez 10 odcinków dociera do roku 1990. Młody Sito Miñanco (Javier Rey) otrzymuje szansę zarobienia większych pieniędzy na przemycie tytoniu. Tak trafia do grupy galicyjskich przemytników, którzy oprócz tytoniu importowali do Hiszpanii również haszysz. Okazało się, że Sito dobrze odnajduje się w takiej roli i postanawia pójść o krok dalej. Kontaktuje się z wysłannikiem kartelu z Medellín i tak rozpoczyna się jego „przygoda” z kokainą. Całość serialu dostępnego na Netflix oparto na książce o tym samym tytule, która opowiada o prawdziwych wydarzeniach i której sprzedaż, co ciekawe, przez jakiś czas była zakazana w Hiszpanii.

Grand Hotel (2011-2013)

Zestawienie wskazujące najlepsze hiszpańskie seriale nie może obyć się bez Grand Hotel, kolejnego kostiumowego serialu na tej liście. Tym razem przenosimy się aż do roku 1905, kiedy młody Julio (Yon González) przybywa do małego miasteczka, Cantaloa, żeby odwiedzić siostrę, która pracuje w luksusowym hotelu. Tam dowiaduje się, że od ponad miesiąca nikt nie wie co dzieje się z Cristiną (Paula Prendes), która została zwolniona z uwagi na domniemaną kradzież. Julio decyduje się zatrudnić w hotelu, jako kelner, żeby odkryć co stało się z jego siostrą. Tym sposobem nawiąże mnóstwo nowych znajomości i pozna Alicię (Amaia Salamanca), córkę właścicielki hotelu. Razem podczas swojego śledztwa odkryją wiele tajemnic i zbliżą do siebie. Grand Hotel to typowy kryminał, gdzie każdy odcinek odkrywa kolejne karty i prowadzi do szokującego punktu kulminacyjnego. Do obejrzenia na Netflix.

Statek (2011-2013)

Statek (El barco) opowiada o grupie młodzieży, która wsiada na pokład Estrella Polar (Gwiazda Polarna). W nocy, za sprawą katastrofy akceleratora cząsteczek, na morzu rozpęta się silny sztorm. Później okazuje się, że załoga statku może być ostatnimi ludźmi na świecie oraz że woda zalała wszystkie lądy. Serial miesza w sobie elementy wielkiej tajemnicy i filmów akcji z typowym teen drama. Głównymi bohaterami są Ulises (Mario Casas) i Ainoha (Blanca Suárez), którzy z biegiem czasu zbliżą się do siebie. Statek porównywany jest do Zagubionych. Przede wszystkim dlatego, że bazuje na tych samych mechanizmach. Każdy odcinek to nowy element układanki i dochodzenie do punktu kulminacyjnego serialu, który wszystko wyjaśnia. W trakcie jesteśmy świadkami wielkich dramatów i zwrotów akcji.

Bractwo czerwonej opaski (2011-2013)

Serial, który mogą pamiętać starsi widzowie z czasów, gdy emitowany był w polskiej telewizji. Bractwo czerwonej opaski obecne jest dostępne w bibliotece CDA Premium, VOD.pl oraz Ipla. Produkcja z kategorii seriali medycznych, która nie skupia się na lekarzach i pielęgniarkach, ale opowiada o codzienności dziecięcych i nastoletnich pacjentów szpitala pediatrycznego. Fantastyczny serial o przyjaźni, dorastaniu i walce z przeciwnościami losu.

Dom z papieru (La casa de papel) to chyba najpopularniejszy serial hiszpański na świecie. Dzięki Netflixowi dotarł na każdy kraniec świata. Dom z papieru opowiada o bardzo szczegółowo zaplanowanym napadzie na hiszpańską mennicę narodową. Celem przestępców jest nadrukowanie możliwie jak największej ilości gotówki. Każdy z nich ma konkretne role do spełnienia. Oczywiście okazuje się, że Profesor (lider grupy) nie jest wstanie przewidzieć wszystkiego. Dom z papieru to typowy serial sensacyjny, który korzysta z takich zabiegów jak retrospekcje. Co ciekawe, początkowo serial emitowany był na hiszpańskim Antena 3, ale nie cieszył się wielką oglądalnością. Dopiero emisja dwóch sezonów na Netflixie sprawiła, że trafił na szczyty list popularności.

Patria (2020)

Miniseria HBO skupia się na dwóch rodzinach, które poróżnił brutalny konflikt w Kraju Basków. ETA, czyli separatystyczna organizacja terrorystyczna hiszpańskich Basków, miała swoich zwolenników i przeciwników. Ich działania stały się tłem historycznym dla Patrii. Bittori i Miren były najlepszymi przyjaciółkami, ale ich relacja zmienia się, kiedy Txato (mąż Bittori) zostaje zamordowany na ulicy, pod swoim domem. Od tego momentu życie wszystkich zmienia się o 180 stopni, a Miren, której najstarszy syn jest członkiem ETA, całkowicie odcina się od przyjaciółki. Patria jest adaptacją powieści o tym samym tytule autorstwa Fernando Aramburu. Serial przede wszystkim skupia się na skutkach jakie niosła ze sobą działalność ETA, zarówno dla ich przeciwników, jak i jej członków.

Uwięzione (2015-2019)

Ten serial porównywany jest do amerykańskiego Orange is The New Black. W Uwięzionych (Vis a Vis) oskarżona o przestępstwa podatkowe Macarena trafia do więzienia Cruz del Sur. Tam musi zmierzyć się z niemałym szokiem i szybko przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Musi również nauczyć się skomplikowanych relacji pomiędzy więźniami. Uwięzione przede wszystkim skupiają się ukazaniu codzienności więźniów i pracowników placówki. Biorąc pod uwagę dotychczasowe życie Macareny, następuje w niej ogromna zmiana. Najważniejsze będzie dla niej przetrwanie, bez względu na cenę, jaką musi zapłacić. Dostępny na Netflix.

Telefonistki (2017-2020)

Fabułę Telefonistek (Las Chicas del Cable) osadzono pod koniec lat 20. ubiegłego wieku, kiedy Lidia trafia do wielkiej firmy telefonicznej. Razem z pracującymi tam kobietami nawiąże przyjaźń, która zwycięży wszystko. Z jednej strony serial porusza bardzo ważne tematy, jak prawa kobiet, czy w późniejszych sezonach okres wojny. Z drugiej jednak czasami można odnieść wrażenie, że jest infantylny. Przez to zachowuje swego rodzaju równowagę. Główne bohaterki są w większości spójne i konsekwentne. Telefonistki mają wiele zalet. Po pierwsze, charakteryzacja bohaterów, wnętrza i inne szczegóły pokazują z jak wielką uwagą tworzony był serial Netflixa. Drugą sprawą są dobrze poprowadzone odcinki, podczas których nie sposób się nudzić, tajemnica i malutkie, ale jednak, zwroty akcji. Po trzecie, to wspomniana wcześniej równowaga pomiędzy wątkami poważnymi i tymi o mniejszym kalibrze.

To były najlepsze hiszpańskie seriale, które można obejrzeć np. na Netflix czy HBO GO!

