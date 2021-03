Najlepsze seriale anime! | TOP 30

Seriale anime to ciekawy gatunek animacji pochodzący z Japonii. Produkcje anime jeszcze kilkanaście lat temu były trudnodostępne, bo te najczęściej pokazywano wyłącznie w japońskiej telewizji czy wydawano na nośnikach fizycznych, ale też tylko na tamtejszym rynku. Na szczęście za sprawą platform streamingowych coraz częściej możemy obejrzeć te dalekowschodnie perełki – Crunchyroll czekamy na ciebie w Polsce. A poniżej Creme de la creme gatunku anime. Pozycje, których nie wypada nie znać.

Najlepsze seriale anime

30. Durarara!! (2010-2016)

W dzielnicy Tokio, Ikebukuro, pośród wielu dziwnych legend i informacji o zamaskowanych gangach, na pierwszy plan wybija się opowieść o bezgłowym Czarnym Jeźdźcu przemierzającym ulice na swoim czarnym motocyklu. Główny bohater Mikado od zawsze chciał zamieszkać w Tokio, co też w końcu mu się udaje. Chłopak szybko zostaje wciągnięty w sekrety dużego miasta i dziejące się tu niewytłumaczalne zdarzenia – spotyka nawet Czarnego Jeźdźca. Durarara!! to fantastyczna seria, która bryluje przede wszystkim pod względem natłoku świetnie napisanych postaci, a także za sprawą nietypowej budowy narracji. Klimat i intrygi wciągają tu bez reszty.

29. Shinsekai yori (2013)

W mieście Kamisu 66 u 12-letniej Saki Watanabe właśnie obudziły się parapsychiczne moce, dzięki czemu dziewczynka może dołączyć do swoich przyjaciół w Akademii Mędrców. Saki jednak nie podporządkowuje się do ogólnie przyjętych norm i zaczyna podważać sposób traktowania nieobdarzonych dzieci. Shinsekai yori to niesamowicie oryginalna historia pokazująca nastolatków próbujących odnaleźć się w dziwnej wizji utopii. Dostostosowane się do swoich ról nie jest jednak łatwe, gdy wychodzą na jaw szokujące informacje o fundamentach obecnego społeczeństwa. Shinsekai yori to niepokojąca i kreatywna wizja odległej przyszłości, gdzie społeczeństwo odradza się w zupełnie innej formie. Naprawdę ciekawy serial.

28. Rainbow (2010)

Akcja dzieje się niedługo po wojnie, w roku 1955, kiedy życie w Japonii do łatwych nie należy. Mario Minakami trafiła właśnie do specjalnej szkoły poprawczej, gdzie spotyka pięciu innych aresztowanych z poważnymi zarzutami kryminalnymi. Poznaje tam również Rokuroutę Sakuragi, z którym obiecują sobie spotkać się na wolności. Rainbow to brutalne anime, gdzie często jesteśmy światkami znęcania się na chłopakami czy nawet gwałtów, co jest sprawką zwłaszcza jednego ze strażników. Świetna seria dla ludzi o mocnych nerwach.