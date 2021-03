Najlepsze seriale Apple TV+ | TOP 10

Apple TV+ nie jest najbardziej popularną platformą streamingową w Polsce. Niektórzy twierdzą, że to za sprawą ubogiej biblioteki. Porównując ją do HBO GO czy Netflixa, za takie same pieniądze te pozostałe mają więcej do zaoferowania – przynajmniej jeżeli chodzi o ilość. Na usprawiedliwienie trzeba dodać, że jest serwisem młodym, bo powstałym w listopadzie 2019 roku. Seriale Apple TV+ natomiast, mimo że jest ich niewiele, charakteryzuje wysoka jakość. Niektóre z poniższych pozycji są bardzo niezwykłe w swej prostocie, inne zachwycą rozmachem. Znajdą się też takie, które zwrotami akcji czy intensywnością wydarzeń wprawią w osłupienie. Wbrew pozorom, na Apple TV+ każdy znajdzie coś dla siebie. Oto 10 najlepszych seriali, które znajdziecie na platformie Apple TV+ i są dostępne po polsku.

Lista: Najlepsze seriale Apple TV+



10. Home Before Dark (2020)

Ranking prezentujący najlepsze seriale Apple TV+ otwiera Home Before Dark, produkcja z 2020 roku o wielkiej tajemnicy zakopanej w małym miasteczku. Dziewięcioletnia Hilde wraz z rodziną przeprowadzają się z wielkomiejskiej dżungli do małego miasteczka, Erie Harbor. Kiedy dochodzi do tajemniczej śmierci młoda dziennikarka próbuje odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Okazuje się bowiem, że jej ojciec wie o sprawie więcej, niż przyznaje. Dominujący jest tu wątek kryminalno-dziennikarski, ale w Home Before Dark znalazło się miejsce na poruszenie kwestii nierówności rasowych i prześladowania w szkołach.

9. Trying (2020)

Po latach starań okazuje się, że Jason i Nikki nie mogą mieć dzieci. Ponieważ jest to ich wielkie marzenie decydują się na adopcję. Biorąc pod uwagę długi proces, ich bardzo specyficznych przyjaciół i rodzinę, nie wiadomo jak do ich kandydatury podejdzie komisja adopcyjna. Czy nasi bohaterowie nadają się na rodziców? Trying to ciekawa komedia, która w sposób bardzo przystępny traktuje o temacie, bądź co bądź, tabu. Serial dobrze zagrany, wypełniony humorem sytuacyjnym.

Servant opowiada o małżeństwie z Filadelfii, które przeżywa ogromną stratę. Po zaledwie trzynastu tygodniach od urodzenia tracą dziecko, co powoduje ogromną rozpacz i sprawia, że Dorothy i Sean oddalają się od siebie. W ich domu pojawia się niania, która od początku wydaje się dość dziwna. Fabuła serialu jest bardzo enigmatyczna i toczy się powoli. Scenariusz niespiesznie kroczy do przodu, a tym, co wyróżnia serial na tle innych jest ciężki klimat i atmosfera, która panuje w domu Turnerów.

7. Little America (2020)

Little America to antologia, która opowiada historie kilku imigrantów w Ameryce. Serialu nie obchodzą krzykliwe nagłówki gazet, tylko zabawne, romantyczne i inspirujące wydarzenia w życiu bohaterów. Serial bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, traktuje o bardzo aktualnych problemach, z którymi mierzą się imigranci przybywający do USA.

Defending Jacob powstał na podstawie powieści o tym samym tytule. Punktem zapalnym historii jest morderstwo młodego chłopaka. Śledztwem zajmuje się prokurator Andy Barber (Chris Evans). Zaczyna być ciekawie, kiedy podejrzanym o popełnienie tego przestępstwa staje się jego syn – Jacob. Defending Jacob ma w sobie coś, co sprawia, że chcemy go oglądać dalej pomimo klisz, które się tam pojawiają. Po pierwsze, oczywiście to jak fabuła rozwinie się dalej, po drugie po co przesłuchiwany jest Andy, a po trzecie fantastyczna gra aktorska, która nie pozwala oderwać się od ekranu.

Little Voice to przede wszystkim droga głównej bohaterki, Bess, ku muzycznemu sukcesowi, ale wątki poboczne również świetnie uzupełniają całą fabułę. W serialu znalazło się też miejsce na miłośne uniesienia Bess, choć w pierwszych odcinkach są one bardzo nieśmiałe. Little Voice jest serialem bardzo przyjemnym. Jest w nim coś magicznego, co sprawa, że chętnie wracamy do kolejnych odcinków.

4. The Morning Show (2019)

The Morning Show wchodzi za kulisy powstawania porannego programu telewizji. Całość osadzono w Nowym Jorku. W pierwszym odcinku cały kraj dowiaduje się, że prowadzący program (w tej roli Steve Carell) dopuścił się molestowania seksualnego i zostaje natychmiast zwolniony. Alex (Jennifer Aniston) zostaje postawiona przed kamerą, aby delikatnie załagodzić sytuację. Kolejne odcinki zostają poświęcone temu, kto zasiądzie obok niej na krześle współprowadzącego. Traf pada na dziennikarkę z małej stacji kablowej, Bradley (Reese Witherspoon), która zasłynęła z nagranego przypadkowo wybuchu złości. The Morning Show uchodzi za jeden z najlepszych seriali platformy Apple TV+. Chwalony jest za kreacje aktorskie oraz poruszony temat molestowania seksualnego w wielkich korporacjach i tego jak takie zachowania są ukrywane.

Dickinson opiera się na historii amerykańskiej poetki, która największą sławę zdobyła dopiero po swojej śmierci. W Emily wcieliła się utalentowana Hailee Steinfeld. Podczas, gdy pierwszy sezon skupia się przede wszystkim na uczuciu pomiędzy nią a najlepszą przyjaciółką, Sue (która zostaje jej bratową), w drugim motywem przewodnim jest sława. Jest to serial świeży, bardzo niestandardowy, który ma świetnych bohaterów. Scenariusz pozwala na ich rozwój i o żadnym nie zapomina.

Pamiętacie lądowanie człowieka na Księżycu? Pamiętacie, jakiej był narodowości? Pamiętacie wyścig USA i Rosji o dominację przestrzeni kosmicznej i kto go wygrał? To teraz wyobraźcie sobie, że wszystko mogło wyglądać zdecydowanie inaczej. For All Mankind opowiada o alternatywnej ścieżce historii. Takiej, w której wspomniany wyżej wyścig nigdy się nie skończył, a sukcesy jednych napędzały drugich do bardziej wytężonych działań. For All Mankind jest serialem udanym. Ogląda się go naprawdę wyśmienicie. Jest pozbawiony zbędnego etosu, który Amerykanie uwielbiają wykorzystywać. Wątki główne i poboczne logicznie się ze sobą łączą. Obsada także spisuje się świetnie.

1. Ted Lasso (2020)



Ted Lasso był największym zaskoczeniem 2020 roku. Trener futbolu amerykańskiego przenosi się do Anglii i tam przejmuje drużynę piłki nożnej. Nie ma doświadczenia, praktycznie cały świat jest przeciw niemu, ale on się nie poddaje. Jason Sudeikis jest genialny w tytułowej roli. Serial jest bardzo ciepły i otula nas niczym kocyk w deszczowe popołudnie. Pod płaszczykiem wiecznego optymizmu znajdą się też momenty smutku i melancholii. Ale tylko na chwilkę. Scenariusz zbudowano w oparciu o bohaterów, którzy pięknie wypełniają fabułę swoją różnorodnością. Jeśli chcesz obejrzeć wszystkie najlepsze seriale Apple TV + to tej pozycji zdecydowanie nie możesz przegapić!

To były najlepsze seriale Apple TV+

Sprawdź również:

ilustracja wprowadzenia: Apple TV+