Nalepsze filmy psychologiczne 2019 roku! Ranking aktualizowany!

Oto najlepsze filmy psychologiczne 2019 roku! I bardziej mówimy tutaj o tytułach-hybrydach zahaczających o ten gatunek. Od filmów akcji poprzez niestandardowe produkcje znajdujące swoje miejsce zarówno na psychologiczne ujęcie (lub jej ambitną próbę) postaci, aż po nawet swojego rodzaju historyczno-psychologiczne tytuły. Oczywiście nie zawsze są to filmy psychologiczne reprezentujące w pełnej krasie pojęcie, ale nadal mieszczące się mniej więcej w konwencji. Jak widać, trochę ich w tym roku przybyło. Zapraszamy zatem do zestawienia przedstawiającego najlepsze filmy psychologiczne 2019 roku!

1. To my (2019) Reżyseria Jordan Peele Gatunek Czarna komedia, Horror, Psychologiczny, Thriller Nasza ocena 90 zobacz zwiastun Jordan PeeleCzarna komedia, Horror, Psychologiczny, Thriller Akcja filmu „To my” dzieje się w Kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. laureatkę Oscara Lupitę Nyong’o w roli Adelaide Wilson. Kobieta wraz z mężem (znany z „Czarnej pantery” Winston Duke) oraz dziećmi przyjeżdża do letniego domku, aby znaleźć wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego stanie się jej rodzinie.

Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker), Adelaide wraca do domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie widzą na podjeździe domu cztery trzymające się za ręce postacie. Wkrótce przyjdzie im zmierzyć się z niesamowitym przeciwnikiem – sobowtórami samych siebie. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 75% 2. Joker (2019) Reżyseria Todd Phillips Gatunek Akcja, Dramat, Kryminał, Psychologiczny Nasza ocena 85 zobacz zwiastun Todd PhillipsAkcja, Dramat, Kryminał, Psychologiczny Historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców uniwersum DC — Jokera po raz pierwszy na wielkim ekranie. Przedstawiony przez Phillipsa obraz kultowego czarnego charakteru, Arthura Flecka (Phoenix), człowieka zepchniętego na margines, to nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 100% 3. Mój piękny syn (2019) Reżyseria Felix Van Groeningen Gatunek Dramat, Psychologiczny Nasza ocena 70 Felix Van GroeningenDramat, Psychologiczny "Mój piękny syn" opowiada historię rodziny, która musi zmierzyć się z uzależnieniem dorastającego chłopaka. To opowieść o nastolatku, który poszukuje swojej drogi, o marzeniach, które prowadzą go na skraj przepaści, a także o miłości rodziców, którzy nie potrafią wypuścić swego dziecka z objęć. To pierwszy tak szczery, prawdziwy i poruszający film o rodzinie, bezwarunkowej miłości, dumie, rozczarowaniach i nadziei. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 4. Powrót Bena (2019) Reżyseria Peter Hedges Gatunek Dramat, Psychologiczny Nasza ocena 65 Peter HedgesDramat, Psychologiczny Gdy Holly (Julia Roberts) wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko. polecasz tę produkcję? 50% 5. Glass (2019) Reżyseria M. Night Shyamalan Gatunek Fantasy, Psychologiczny, Sci-Fi, Thriller Nasza ocena 60 zobacz zwiastun M. Night ShyamalanFantasy, Psychologiczny, Sci-Fi, Thriller Bruce Willis powraca jako David Dunn, Samuel L. Jackson jako Elijah Price, znany pod pseudonimem Mr. Glass. W obsadzie jest również James McAvoy, którego ponownie zobaczymy w roli Kevina Wendella Crumba, człowieka o mnogiej osobowości oraz Anya Taylor-Joy jako Casey Cook – jedyna osoba, której udało się przeżyć spotkanie z Bestią. Rozwijając zakończenie zaprezentowane w filmie Split, Glass skupi się na Davidzie Dunnie, ścigającym nadludzkie wcielenie Crumba – Bestię, w wyniku czego dojdzie do serii niebezpiecznych spotkań. W międzyczasie z mroku wyłania się Price, który jest w posiadaniu sekretu istotnego dla losów obu mężczyzn. Producentami kulminacji blockbusterów są: M. Night Shyamalan, który jest także reżyserem i sceniarzystą filmu oraz Jason Blum, Ashwin Rajan, Marc Bienstock i Steven Schneider. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 0% 6. Król (2019) Reżyseria David Michôd Gatunek Historyczny, Psychologiczny Nasza ocena 60 zobacz zwiastun David MichôdHistoryczny, Psychologiczny Hal (Timothée Chalamet) to krnąbrny książę, który opuścił dwór i zamieszkał wśród ludu, by uniknąć obowiązku objęcia tronu. Jednak po śmierci swojego ojca-tyrana Hal zostaje koronowany i - już jako król Henryk V - musi rozpocząć życie, przed którym tak bardzo się wzbraniał. Odkrywa świat polityki pałacowej i pozostawiony przez ojca chaos wojenny, a także mierzy się z bagażem emocjonalnym ze swojego minionego życia - w tym niełatwą relacją ze swoim najbliższym przyjacielem i mentorem, starzejącym się rycerzem-alkoholikiem Johnem Falstaffem (Joel Edgerton). nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 7. Przynęta (2019) Reżyseria Steven Knight Gatunek Psychologiczny, Thriller Nasza ocena 60 Steven KnightPsychologiczny, Thriller Baker Dill (Matthew McConaughey) po rozwodzie osiadł na prowincji i żyje z organizacji turystycznych połowów dla amatorów wędkarstwa. Jego spokój zakłóca pojawienie się byłej żony. Karen (Anne Hathaway) prosi go o pomoc. Ma już dość życia ze swoim nowym, impulsywnym mężem (Jason Clarke). Chce, by Dill zabrał go w morze, a następnie zostawił rekinom na pożarcie. Czy dawne uczucie jest na tyle silne, by mężczyzna uległ prośbie zabójczo pięknej Karen? I jaki jest prawdziwy cel uknutej przez nią intrygi? polecasz tę produkcję? 50% 8. Impostor (2019) Reżyseria Lee Cronin Gatunek Horror, Psychologiczny Nasza ocena 57 zobacz zwiastun Lee CroninHorror, Psychologiczny Sarah, chcąc uciec przed przeszłością, przeprowadza się ze swoim synkiem Chrisem do domu na wsi i ma nadzieję że tu uda im się rozpocząć nowe życie. Pewnej nocy Chris znika w lesie, a gdy się odnajduje, nie jest do końca sobą. Z dnia na dzień jego zachowanie staje się coraz bardziej dziwne, a Sarah zaczyna podejrzewać że chłopiec, który wrócił do domu, może wcale nie być jej synem... polecasz tę produkcję? 0% 9. Ja teraz kłamię (2019) Reżyseria Paweł Borowski Gatunek Psychologiczny, Thriller Nasza ocena 55 zobacz zwiastun Paweł BorowskiPsychologiczny, Thriller Troje celebrytów, biorących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show „Konfesjonał Gwiazd” wierzy, że zwycięstwo w programie, w którym muszą wyjawić publiczności swoje największe sekrety, przyniesie wielkie pieniądze oraz pomoże w realizacji marzeń. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 10. Ma (2019) Reżyseria Tate Taylor Gatunek Psychologiczny, Thriller Nasza ocena 55 Tate TaylorPsychologiczny, Thriller Pewnego dnia Maggie, nastolatka, która niedawno wprowadziła się do miasta, prosi Sue Ann o to, by ta kupiła dla niej i jej przyjaciół trochę alkoholu. Kobieta widzi w tym szansę na zyskanie nowych – młodszych – przyjaciół. Zaprasza ich więc do siebie, by korzystali z jej piwnicy zamiast włóczyć się po mieście. Ale obowiązują zasady: jeden z dzieciaków musi zawsze pozostać trzeźwy, nie wolno przeklinać i wchodzić na górę. Aha, do Sue Ann mają zwracać się "Ma”. Szybko jednak gościnność Ma zamienia się w obsesję, a spełnienie marzeń nastolatków w koszmar. polecasz tę produkcję? 50% 11. The Highwaymen (2019) Reżyseria John Lee Hancock Gatunek Akcja, Kryminał, Psychologiczny, Sensacyjny Nasza ocena 40 zobacz zwiastun John Lee HancockAkcja, Kryminał, Psychologiczny, Sensacyjny The Highwaymen w reżyserii Johna Lee Hancocka (Wielki Mike. The Highwaymen w reżyserii Johna Lee Hancocka (Wielki Mike. The Blind Side) to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clyde'a. Gdy okazuje się, że dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną funkcjonariusze FBI nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu (Kevin Costner i Woody Harrelson), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 0%