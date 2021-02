TOP 20 – Najlepsze filmy dla dzieci z ostatnich lat!

Z okazji premiery na na DVD, Blu-ray i 4K UHD animacji Trolle 2 przedstawiamy Wam zestawienie dwudziestki najlepszy produkcji dla dzieci z ostatnich kilku lat. Swoje miejsce znalazły zarówno bardziej klasyczne animacje, jak i tytuły live-action. Zapraszamy!

Królowa Poppy (Anna Kendrick), Mruk (Justin Tomberlake) i reszta waszych ulubieńców powraca, by wziąć udział w jeszcze jednej muzycznej przygodzie – większej i głośniejszej niż wszystko dotąd! W „Trollach 2” Poppy i Mruk odkryją, że ich królestwo jest tylko jednym z sześciu muzycznych krain – Funk, Country, Techno, Klasyka, Pop i Rock – kiedyś zjednoczonych w doskonałej harmonii. Kiedy żądna władzy władczymi Rockowych Trolli grozi wyciszeniem pozostałej muzyki, aby jej plemię mogło rządzić wszystkimi, Poppy i Mruk postanawiają ponownie zjednoczyć wszystkie krainy Trolli, zanim pieśni w ich sercach zamilkną na zawsze!

20. Będziemy bohaterami

Listę otwiera produkcja, która się w niej znalazła głównie przez wzgląd na nostalgię – w końcu to swojego rodzaju kontynuacja Sharkboy i Lavagirl. Film opowiada o dorastających jeszcze bohaterach, którzy są zmuszeni wziąć sprawy w swoje ręce, gdy ich rodzice zostają porwani.

19. Rodzina Addamsów

W 2019 roku miała także miejsce nowa wersja kultowej, ekscentrycznej rodzinki. Zdecydowanie nie jest to najlepsza możliwa interpretacja ich historii, jednak w dalszym ciągu stanowi ciekawą propozycję dla najmłodszych. Tym razem pozbyć się Addamsów chce osoba mająca zamiar wybudować w ich okolicy osiedle.

18. Wyprawa na Księżyc

Zeszłoroczna animacja od platformy Netflix to kolejny przykład beztroskiej produkcji dla najmłodszych. Główną bohaterką Wyprawy na Księżyc jest młoda dziewczyna, która buduje statek kosmiczny i wyrusza na poszukiwanie legendarnej bogini księżyca.

17. Czarownica

Oczywiście na liście nie mogło zabraknąć pierwszej odsłony nieco zmodyfikowanej historii, w której główną rolę odgrywa Angelina Jolie jako niesławna Diabolina. Bardzo nieszablonowe podejście do tej postaci – zazwyczaj przecież antagonistki całej historii. Gdyby nie zakończenie na autopilocie, ocena z pewnością byłaby wyższa!

16. Mała stopa

Warto także zwrócić uwagę na bardzo nieszablonowe podejście do klasycznego motywu. Przygodowa animacja „Mała Stopa” przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, co według niego nie istnieje – człowieka. Wieści o tej „Małej Stopie” przynoszą mu sławę i wywołują poruszenie w społeczności prostych Yeti, rodząc pytania o to, co jeszcze można znaleźć w wielkim świecie otaczającym ich zaśnieżoną wioskę.

15. Naprzód

I kolejna niestandardowa historyjka. Przenosimy się do świata elfów, w którym nowoczesna technologia sprawiła, że lokalna społeczność zapomniała o magii. Dwójka braci postanawia odkryć ją na nowo, a wskutek paru niefortunnych wypadków potrzebują do tego… drugiej połowy swojego ojca.

14. Krzysiu, gdzie jesteś?

Wyobrażaliście sobie, co się stanie, gdy Krzyś dorośnie… i to we wcieleniu Ewana McGregora? No to ta produkcja Wam to pokaże. W interpretacji Marca Forstera dorosły już mężczyzna znajduje się na życiowym zakręcie. Rzecz jasna z pomocą ruszają mu jego starzy przyjaciele ze Stumilowego Lasu.

13. Trolle

Pamiętajmy, że w 2016 roku miała miejsce pierwsze odsłona produkcji, która jest głównym powodem dla powstania tego rankingu. Poznajemy tam wcześniejsze losy Poppy i jej wesołych towarzyszy. Wraz z nimi wyrusza w niebezpieczną podróż, mającą na celu uratowanie porwanych trolli.

12. Iniemamocni 2

Sequel wielkiego hitu z 2004 roku to już nie ta sama liga co poprzednik, lecz w dalszym ciągu trzyma całkiem wysoki poziom. Sequel przedstawia Pana Iniemamocnego, Elastynę i resztę rodzinki w zupełnie innej sytuacji. Podczas gdy ta druga realizuje swoje zawodowe cele, głowa rodziny ma na głowie przede wszystkim najmniejsze dziecko, które zaczyna odkrywać własne supermoce.

11. Kubo i dwie struny

2016 rok to też piękna historia o małym chłopcu żyjącym sobie spokojnie w wiosce na drugim końcu świata, dopóki nie nawiedza go duch, nakazujący mu odnaleźć legendarną zbroję jego ojca – największego z samurajskiego wojownika, jakiego widział świat.