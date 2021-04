Becoming. Moja historia – recenzja książki

Kobieta, która nie zawahała się spełniać swoje marzenia. Czarnoskóra Amerykanka została Pierwszą Damą Stanów Zjednoczonych. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie Pierwszej Damy? Albo jak wyglądało jej dzieciństwo i czas studiów? Na te pytania odpowie nam arcyciekawa autobiografia Michelle Obamy, która z jednej strony jest opowieścią o stawaniu się, a z drugiej o byciu cały czas sobą.

Michelle Obama nie wychowała się w luksusowych warunkach. Wychowała się w rodzinie przepełnionej miłością, w której celem rodziców było zapewnienie dzieciom jak najlepszej przyszłości. Młodej dziewczynie udało się wykorzystać tą szansę i po udanym dzieciństwie rozpoczęła studia na Princeton. I… Właściwie mogłabym tak opowiadać godzinami, ponieważ Michelle Obama zaprasza nas do swojego życia otwierając szeroko drzwi. I to jest piękne, ponieważ z jej opowieści bije naturalność i niepowtarzalny humor. Obama skupia się na wyrażaniu swoich myśli i uczuć. Mogłoby się wydawać, że przez tak spontaniczne i naturalne podejście do opowiadania o rożnych wydarzeniach z życia, cała książka będzie chaotyczna, ale tego udało się na szczęście uniknąć. Starannie wyselekcjonowany zbiór wspomnień trafi do najbardziej wymagających czytelników zafascynowanych postacią Pierwszej Damy USA.

To, co zapewne przyciągnie wielu czytelników, to oczywiście część romantyczna związana z poznaniem przyszłego męża, który przy okazji w przyszłości został prezydentem. Spodziewałam się, że ich historia będzie bardzo oryginalna, ale okazało się, że opowieść o tej parze, to opowieść o dwójce ludzi, którzy z czasem o dziwo zakochują się w sobie i decydują dalej iść razem przez życie. Ubawiłam się, a zarazem wzruszyłam, czytając historię Michelle o jej zaręczynach z Barackiem. Ba, ich historia poznania też jest niczego sobie!

Każdy z nas zapewne sobie wyobrażał, jak sztywne i męczące musi być życie w Białym Domu. Według opowieści Michelle udało jej się wprowadzić tam dużo miłości i rodzinnej atmosfery. I choć sama funkcja pełniona przez jej męża kosztowała dużo nerwów, rodzina zawsze była na pierwszym miejscu. Zmęczenie i irytacja wkradały się do nich, czasami strach o siebie nawzajem lub frustracja z powodu restrykcyjnych obostrzeń w sprawie poruszania się w miejscach publicznych, jednak te wszystkie negatywne aspekty zastąpiła determinacja w realizacji wymagającego programu wyborczego. I to ona rekompensowała te mniej przyjemne strony życia w popularności, ponieważ Michelle Obama pełnioną przez siebie funkcję postanowiła wykorzystać w pełni. Nie zamierzam tu oceniać zarówno jej działań politycznych, jak i jej męża, ponieważ po przeczytaniu tej książki nie czuje się do tego kompetentna, ale dziękuję za możliwość poznania zalet i wad takiego życia.

Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to dość krótka opowieść o drugiej kadencji prezydentury. Rozumiem, że Michelle skupiła się na swoim dzieciństwie i pierwszej kadencji, ale brakowało mi więcej ciekawostek z kontynuacji rządów. Właściwie mam wrażenie, że w książce przeważa opowieść o dzieciństwie, studiach i początkach kariery, a sam okres 8-letniego bycia Pierwszą Damą został potraktowany po macoszemu. Można to postrzegać jako wadę, ale z drugiej strony wybór mógł być nieprzypadkowany – w swoim stawaniu się Michelle po prostu wybrała takie aspekty swojego życia.

Jeżeli będziecie mieć okazje, to sięgnijcie po tą książkę. Lekki i przyjemny język, momentami dobry humor i przede wszystkim naturalność opowieści zmotywują Was do szybkiej lektury. Zamierzam także przeczytać Ziemię obiecaną, czyli niedawno wydany zbiór wspomnień Baracka Obamy, ale na lekturę tak pokaźnego tomu przyjdzie czas w niedalekiej przyszłości. Na razie wiem, że będę miło wspominać Becoming. Moją historię.

Autor: Michelle Obama

Wydawca: Agora

Stron : 500 str.

Ocena: 90/100