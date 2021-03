Dom z papieru. Escape Book: Dziennik Profesora – recenzja książki

Zdążyliście już zapomnieć o serialu Dom z papieru? Niedługo minie rok od premiery 4. sezonu, a wciąż nie znamy daty premiery kolejnej odsłony przygód ekipy Profesora. Jakiś czas temu (jeszcze w 2020 roku) premierę miała książka Dom z papieru. Escape Book: Dziennik Profesora, którą śmiało można określić jako dodatek do hiszpańskiego serialu. Po jej lekturze na pewno warto powiedzieć parę słów o fabule i… niestandardowej formie.

O co chodzi w tej książce? Jest to opowieść o Jerze Lamarku, który przyjaźnił się z Profesorem w trakcie jego długiego pobytu w szpitalu. Cierpienie połączyło dwójkę chłopców, jednak różne decyzję życiowe zdecydowały, że ich drogi się rozeszły. Po latach Profesor zostawia swojemu przyjacielowi szereg wskazówek, które pomogą mu zdobyć małą fortunę. Co ciekawe, to także czytelnicy za zadanie mają rozwiązać zagadki, ponieważ jest to klucz do znalezienia nowego fragmentu książki.

Dla tradycjonalistów, którzy lubią jak rozdziały w książce następują po sobie, będzie to ciężka lektura. Aby przeczytać fragmenty w odpowiedniej kolejności, musimy rozwiązać zaszyfrowane zagadki. Spokojnie, nie jest tak ciężko, a dla leniwych osób z tyłu książki znajduje się dodatkowe instrukcje lub dodatkowe zagadki. Naprawdę, dostarcza to wiele rozrywki i wcale nie powoduje, że czas czytania znacząco się zwiększa. Wskazówki są bezpośrednio związane z serialem i origami, które produkował Profesor i dla uważnego czytelnika będą szybkim rozprawieniem się z misją.

To, co jeszcze mnie urzekło w dzienniku, to intymne listy Profesora. W serialu nie było czasu na skupienie się na jego uczuciach i przeżyciach, ponieważ było jeszcze innych wielu bohaterów. Dzięki lekturze mogliśmy poznać jego myśli na temat relacji z podkomisarz, wspomnień z dzieciństwa oraz przemyśleń o przebiegu napadu. Profesor, który jest postacią chyba najbardziej tajemniczą i zamkniętą w sobie, pokazuje swoją bardziej sentymentalną i uczuciową stronę. To, że jest on nieśmiały wobec kobiet, doskonale wiedzieliśmy z serialu, ale nie wiedzieliśmy, jak on i Jera zafascynowani byli Caroliną w szpitalu i co ich połączyło. Podejrzewam, że i w 5. sezonie serialu nie dowiedzielibyśmy się za dużo o przeszłości Profesora, ponieważ akcja pójdzie zdecydowanie do przodu, a retrospekcje dotyczyć będą m.in. Berlina. Taki dodatek to świetny prezent dla fanów na całym świecie. Może to początek uniwersum Domu z papieru?

Gdybym miała rozpatrywać tą lekturę w kategorii największych dzieł literackich, to z pewnością nie dostałaby wysokiej oceny. Jest dość krótka, język jest prosty i brak tu jakiegoś większego przekazu. Trzeba jednak pamiętać, że to dodatek do serialu, który ma umilić oczekiwanie na kolejne części Domu z papieru. W ten sposób dostrzeżemy, że Dom z papieru. Escape Book: Dziennik Profesora to ciekawa lektura intensywnie zapraszająca do zabawy, która przybliża nam postać Profesora i przedstawia nam jego przyjaciela Jerę. Dla fanów serialu – idealny pomysł na spędzenie popołudnia lub wieczoru!

Autor: Ivan Tapia, Montse Linde

Tytuł: Dom z papieru. Escape Book: Dziennik Profesora

Wydawca: Wydawnictwo Pascal

Stron : 208

Ocena: 75/100

Ilustracja wprowadzenia: materiały promocyjne