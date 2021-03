Olga Tokarczuk – Czuły narrator – recenzja książki

W ostatnim kwartale 2019 roku, tuż przed pandemiczną rewolucją świata, poznaliśmy laureatkę Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. Olga Tokarczuk została doceniona za swoją twórczość, która cieszy się dużą popularnością na całym świecie. O swojej pracy autorka postanowiła opowiedzieć fanom w formie oczywiście literackiej, tworząc zbiór myśli i ciekawostek o pracy pisarza naszpikowany filozoficznymi nawiązaniami.

Czuły narrator” to nieprzypadkowy tytuł zbioru esejów Olgi Tokarczuk. Pod tym tytułem wygłosiła swoją mowę noblowską, odbierając zasłużone wyróżnienie. Tym razem autorka zaprasza nas bliżej do swojego świata, nie świata bliskiej nam fikcji. We wstępie Tokarczuk dokonuje błyskotliwej analizy naszego świata, który w pandemicznej rzeczywistości drastycznie się zmienił. Już przed epidemią koronawirusa świat był inaczej skonstruowany niż kiedyś – dawne podboje i wielkie podróże zostały zastąpione przez komercyjne wycieczki do zagranicznych hoteli, presję chwalenia się wszystkim na mediach społecznościowych i bycia kimś. Świat był mały i dostępny dla każdego, a jego inność poczuliśmy na kwarantannie, która każdy kazała przystopować.

Oprócz komentarza do otaczającej nas rzeczywistości, Tokarczuk przedstawia nam warsztat swojej pracy. Opowiada, skąd czerpała inspiracje do „Ksiąg Jakubowych” i jak powstała postać Janiny Duszejko z „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. Te wszystkie opowieści pozwalają nam bliżej poznać literacki świat autorki i może ona stać się dla nas inspiracją.

Nie ukrywam, że w twórczości Tokarczuk najbardziej cenię bogaty język i umiejętność tworzenia doskonałych dialogów. Po lekturze jej autobiograficznej książki możemy dostrzec, skąd to się wzięło. Noblistka to uważny obserwator otaczającej rzeczywistości, który z łatwością dopasowuje się do otaczającej go rzeczywistości. Nie bez przyczyny znajdziemy tu komentarz do pandemicznego nowego ładu, który panuje od roku.

Każdy esej Tokarczuk wymaga maksimum koncentracji, ponieważ autorka skupia się na detalach. Jeżeli chcemy je wychwycić i zapamiętać jak najwięcej z lektury, powinniśmy jako czytelnicy wczytywać się uważnie w każde zdanie. Czuły narrator to skarbnica interesujących faktów i ciekawostek z pozornie zwyczajnego życia pisarki.

Polecam Wam tą książkę, w szczególności jeśli znacie dobrze twórczości Olgi Tokarczuk. Spojrzenie na jej warsztat zza kulis to wartościowe doświadczenie dla fana pisarki, ale także dla osób, które chciałyby rozpocząć własną przygodę z pisaniem. Oczywiście nie znajdziemy tu prostej instrukcji, jak zdobyć literackiego Nobla. Czuły narrator to po części autobiografia Tokarczuk, jej obraz swojej twórczości, a także zapis niektórych wspomnień. Pozycja zdecydowanie godna polecenia!

Autor: Olga Tokarczuk

Tytuł oryginalny: Czuły narrator

Wydawca: Wydawnictwo Literackie

Stron : 304

Ocena: 90/100

Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne