Demi Lovato: Dancing with the Devil – recenzja dokumentu. Sztuka zaczynania od nowa

Demi Lovato: Dancing with the Devil to czteroodcinkowy serial dokumentalny wyreżyserowany i wyprodukowany przez Michaela D. Ratnera. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na oficjalnym kanale piosenkarki na YouTube 23 marca 2021 roku. Ostatni pojawił się 6 kwietnia.

Demi Lovato to amerykańska aktorka i piosenkarka, której największą sławę przyniosły role w serialu Słoneczna Sonny i filmie Camp Rock. Artystka od lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W 2018 roku była bliska śmierci po przedawkowaniu i właśnie to wydarzenie stało się bodźcem do Demi Lovato: Dancing with the Devil. W serialu występuje sama Lovato, a także ludzie z jej otoczenia: rodzina, przyjaciele czy współpracownicy. Każdy opowiada jej historię z własnej, nierzadko szokującej i przejmującej, perspektywy. W ostatnim odcinku pojawiają się takie nazwiska jak Christina Aguilera czy Elton John.

Produkcja ta nie jest łatwa w ocenie i właściwie nie jestem pewna, czy powinna być oceniana w ogóle. Zdecydowałam się napisać o tym serialu, ponieważ uważam, że jest on niezwykle istotny i wartościowy. Te cztery odcinki to coś, co powinien obejrzeć każdy. To historia poruszająca bardzo ważne, trudne tematy. Są one przedstawione jednak w sposób prosty i szczery. Myślę, że właśnie w tym tkwi sukces Dancing with the Devil – to produkcja do bólu szczera, co czyni ją tak dobrą i istotną. Pada w niej mnóstwo osobistych, a także wymagających odwagi słów. Bohaterka przebyła długą i trudną drogę, by opowiedzieć światu o tym, co przeszła.

Relacje bliskich Demi Lovato, którzy cały czas towarzyszyli jej w najgorszych momentach życia, są niezwykle bolesne, ale i wartościowe. Dzięki tej produkcji można naprawdę zdać sobie sprawę z tego, jak mało wiemy o idolach, których uwielbiamy. Kiedy wydaje nam się, że ktoś prowadzi idealne życie, może właśnie walczyć ze strachem, uzależnieniem czy przemocą. Nie wiemy, co tak naprawdę dzieje się za kulisami sławy. Dancing with the Devil jest produkcją, która pozwala otworzyć oczy. Pozwala dostrzec więcej.

Trudno pisać o dokumencie poruszającym tak traumatyczne przeżycia i opisującym przerażające wydarzenia. To, co przydarzyło się Demi Lovato, jest koszmarem, z którego skali wielu nigdy nie będzie zdawać sobie sprawy. Na docenienie zasługuje fakt, że jest to opowieść nie tylko o depresji, uzależnieniu czy otarciu się o śmierć, ale także o potężnej odwadze i sile, którą ma w sobie Lovato. Produkcja ta może być niezwykle wartościowa dla osób z podobnymi problemami oraz ich bliskich.

Demi Lovato: Dancing with the Devil to szalenie szczera i emocjonująca opowieść. To niezwykle istotne i odważne wyznanie pokazujące, że nawet po najgorszych chwilach może wyjść słońce. To opowieść o sile, determinacji i walce, którą musiała stoczyć piosenkarka, by móc odratować swoje życie. Dokument ten był dla mnie bardzo poruszający. I choć wolałabym, żeby produkcja ta wcale nie musiała powstawać, to bardzo cieszę się, że ją obejrzałam. Powtórzę raz jeszcze – to niezwykle szczera i wzruszająca historia, którą powinien zobaczyć każdy.

Dokument poza wywiadami nagrywanymi na potrzeby produkcji wzbogacony jest wieloma archiwalnymi materiałami. Te pozwalają na jeszcze szerszą perspektywę i obszerniejszy obraz sytuacji. Demi Lovato w trakcie emitowania serialu wydała także swój siódmy album zatytułowany Dancing with the Devil… The Art of Starting Over. Do tytułowej piosenki powstał poruszający teledysk, w którym piosenkarka przedstawia swoje przeżycia związane z przedawkowaniem w 2018 roku.

Ilustracja wprowadzenia: Demi Lovato: Dancing with the Devil