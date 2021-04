Na pierwszy rzut oka: Mare z Easttown! Nowa miniseria z Kate Winslet!

Jeżeli zeszłoroczne Od nowa od HBO wam się podobało, to zapnijcie pasy. Mare z Easttown to zdecydowanie lepszy i bardziej kompleksowy serial, niż ten z Nicole Kidman. Zapewne większość z was połasi się na niego z uwagi na główną rolę Kate Winslet i się nie zawiedziecie.

Tytułowa Mare to detektyw w średnim wieku, która w większości zajmuje się rozwiązywaniem rabunków i mniejszych przestępstw. Prywatnie jest kobietą po przejściach, co widać po jej zachowaniu i sarkastycznym podejściu do życia. Mare sprawuje opiekę nad jej 4-letnim wnukiem, mieszka z nią matka oraz nastoletnia córka, którą główna bohaterka chce wysłać jak najdalej z Easttown. Dodatkowo jej były mąż właśnie się zaręczył. Dopiero pod koniec pierwszego odcinka pojawia się element kryminalny, czyli morderstwo nastolatki, które o dziwo połączy się z nierozwiązaną sprawą zniknięcia innej dziewczyny sprzed roku.

Mare z Easttown jest dramatem kryminalnym. Jeżeli oczekujecie więcej wątków kryminalnych od tych dramatycznych to się zawiedziecie. Już pierwszy odcinek tej miniserii zwiastuje, że większość czasu zostanie poświęcona życiu głównej bohaterki i tym, jak śledztwo wpłynie na jej rodzinę. Bo to nie o ofiarę morderstwa w tym serialu chodzi, ale o detektywa, który próbuje złapać jej mordercę. A Mare, grana przez Kate Winslet, wcale nie jest standardową bohaterką. Jest bardzo cyniczna i sarkastyczna. Bardzo dużo przeszła w życiu i wszystko, co widzi jawi jej się w czarnych barwach. Dodatkowo wydaje się, że Mare jest ciut egocentryczna i pewne zachowania innych bohaterów odbiera jako personalny atak na swoją osobę.

Oczywiście to na Kate Winslet spada największy ciężar serialu. Pod tym względem nikt po obejrzeniu, choćby tego jednego odcinka, nie będzie zawiedziony. Winslet urodziła się do roli Mare. Jest w niej bardzo autentyczna i naturalna, do tego kompleksowa i po części ciut depresyjna. Może jeżeli zagrałaby zamiast Nicole Kidman, Od nowa wcale nie okazałoby się taką wydmuszką serialu kryminalnego. Tutaj wobec tego, że bardziej skupimy się na Mare, a nie na prowadzonym przez nią śledztwie istnieje szansa, że Winslet znów potwierdzi jak wielki talent posiada.

Pierwszy odcinek Mare z Easttown rozwija się bardzo powoli. Epizod objął czasowo jeden dzień, podczas którego poznajemy przede wszystkim główną bohaterkę, ale też postaci drugoplanowe, które świetnie uzupełniają Winslet. Podczas pierwszych kilkudziesięciu minut kilkukrotnie pojawia się wspomnienie zaginięcia młodej dziewczyny sprzed roku. Można tylko przypuszczać, że nowa sprawa morderstwa i ta będą ze sobą połączone.

Mare z Easttown bardzo dobrze rokuje. Siedmioodcinkowa miniseria może w końcu dać nam to, czego nie dało Od nowa – świetną fabułę i kompleksowe postaci. Ten serial nie opiera się na taniej sensacji. Wręcz przeciwnie. Tutaj najważniejszy jest główny bohater – jego psychika, jego rodzina i to jakie relacje tworzy z innymi postaciami. Tutaj w centrum jest Mare.

