Adam Sandler świętuje 25 rocznicę.

Adam Sandler powraca do roli Farciarza Gilmora, a wraz z nim jego ekranowy rywal. Okazja niesamowita, bo w lutym mija rocznica od premiery produkcji.

Niektórzy aktorzy najczęściej zaraz po premierze odcinają się od swojej roli i nie interesują nią za bardzo, przykładem może być Samuel L. Jackson. Z kolei inna grupa artystów mimo zakończenia zdjęć nadal żyje swoją kreacją, wczuwa się i robi różne dodatkowe akcje związane z nią. Do tej drugiej grupy mógłbym zaliczyć Adama Sandlera, który mimo mnogości swoich wystąpień nie zapomniał o swojej pracy wykonanej dokładnie ćwierć wieku temu. Tyle lat bowiem ma film Farciarz Gilmor. W związku z 25 rocznicą jego premiery Adam Sandler wraz ze swoim ekranowym przeciwnikiem Christopherem McDonaldem zaprezentowali ponownie swoje golfowe umiejętności. Panowie zamieścili w mediach społecznościowych nagrania ze swoimi zmaganiami. Wcielili się oni na materiałach znowu w swoje role sprzed lat.

Happy loves you all! Thanks for everything! pic.twitter.com/p1aY9JcFWh — Adam Sandler (@AdamSandler) February 16, 2021

Ok, minęło 25 lat odkąd to robiłem. Zobaczmy co się wydarzy. Jestem przerażony. Shooter McGavin to dla ciebie. [uderzenie w piłkę] I nie okłamuję ciebie, to jest powalające… powalające. Poszło całkiem nieźle. – mówi Adam Sandler w nagraniu.

Na odpowiedź ekranowego rywala Farciarza Gilmora nie trzeba było długo czekać.

Niezła próba Gilomore, 25 lat tak? Zobaczmy czy to jest tura Shootera. Sprawdźmy to. O tak.- tymi słowami zaczyna swój materiał Christopher McDonald.

Widać, że panowie po latach nadal czują charakter swoich postaci. Wiele osób przyłączyło się do świętowania poprzez własne materiały, poniżej znajdują się niektóre z nich. Co więcej, wielu fanów chciałoby drugiej części przygód niezwykłego golfisty. Jest to jednak bardzo mało prawdopodobny scenariusz.

Best way to honor the 25th Anniversary of Happy Gilmore… toughen up for the remainder of hockey season. #HappyGilmore @NHLBlackhawks @NHL pic.twitter.com/FgAsRBtTQW — Tommy Hawk (@BhawkTommyHawk) February 16, 2021

25 years since #HappyGilmore

Here’s a throwback 🥳⛳️👢 pic.twitter.com/32KaD5kQZr — The Golf Chica (@thegolfchica) February 16, 2021

