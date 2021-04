Armia Umarłych – Trzeci plakat filmu Zacka Snydera

Zack Snyder na swoim Twitterze opublikował już trzeci plakat odnośnie swojego nowego filmu Armia Umarłych, który pojawi się na Netflix.

Pierwszy i drugi plakat pojawił się już na naszym serwisie. Zack Snyder przedstawił nam już trzeci, który jest w takim samym stylu co poprzedni. Nie ma co ukrywać, ekscytujące jest to, że reżyser wraca do swoich korzeni i tworzy kolejny film o zombie, który ma o wiele większy budżet. Natomiast filmowiec zapowiedział, że dziś pojawi się nowy zwiastun.

They are not what you think they are.

Trailer tomorrow. #ArmyOfTheDead pic.twitter.com/9dD3tjKkem — Zack Snyder (@ZackSnyder) April 12, 2021

Po wyboistych wojażach z filmami superbohaterskimi Zack Snyder powraca do tematyki zombie. W swoim fabularnym debiucie (Świt żywych trupów z 2004 r.) przedstawił światu, że żywe trupy potrafią też szybko biegać. Armia umarłych nie będzie już tak kameralnym filmem jak remake klasyka Romero, bo budżet wynosi ok. 90 mln. dolarów i zapowiada się na pełnoprawny film akcji, w którym grupka najemników będzie dokonywać napadu na kasyno w czasie epidemii zombie. Znając reżysera, nie zabraknie również efektownych scen w slow-motion.

