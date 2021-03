Avengers: Koniec gry utraci miano najbardziej dochodowego filmu w historii?

Dwa lata temu do kin trafił jeden z najbardziej oczekiwanych filmów w historii – Avengers: Koniec gry. Mnóstwo ludzi pędziło do kin, aby wreszcie zobaczyć koniec sagi składającej się z 23 filmów. Film zarobił niewyobrażalną sumę pieniędzy, wynoszącą 1.797 mld dolarów i stał się najbardziej dochodowym filmem w historii! Teraz, w czasie pandemii, film może utracić ten tytuł.

The Hollywood Reporter podaje, że film Avatar z 2012 roku, ponownie trafi do Chińskich kin w ten piątek. Co to ma wspólnego z Avengers: Koniec gry? Cóż… jeśli film Jamesa Camerona zarobi przynajmniej 7.4 miliona dolarów w Chinach, to produkcja ponownie trafi na pierwsze miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów w historii kina, a Avengers: Koniec gry spadnie na drugie miejsce. Czy to się rzeczywiście uda? Jest na to duża szansa. Na pewno duża ilość fanów kina poszłaby w tej chwili na cokolwiek, aby tylko poczuć tę kinową atmosferę, za którą wszyscy tak bardzo tęsknimy. Suma 7.4 miliona dolarów w świecie kina nie jest jakaś ogromna, więc jeśli Marvel Studios nie ma planach rywalizację z Avatarem to jest to bardzo możliwe, że niedługo ujrzymy nowego lidera finansowego w świecie filmów!

Źródło: hollywoodreporter.com / Ilustracja wprowadzenia: Marvel