Beetlejuice Beetlejuice otrzymał pełny zwiastun! Będzie hit?

Po blisko 36 latach od premiery oryginalnego Soku z żuka nareszcie otrzymaliśmy zwiastun jego kontynuacji. Zobaczcie, jak prezentuje się Beetlejuice Beetlejuice!

To powrót, na który wielu czekało, ale czy będzie warto? Nie da się ukryć, że z powrotami pewnych marek po latach bywa różnie, niemniej jednak zwiastun Beetlejuice Beetlejuice daje znak, iż będziemy mieli do czynienia z naprawdę ciekawym sequelem. Najnowszy materiał promujący film jest przesiąknięty jedynym w swoim rodzaju stylem Tima Burtona, co samo w sobie z pewnością zadowoli fanów twórczości reżysera. Poza tym daje on pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów, w których wcielą się m.in. Monica Bellucci czy Willem Dafoe. Zachęcamy zatem do zapoznania się z poniższą zapowiedzią.

Zwiastun filmu

Więcej o nowościach filmowych i twórczości Tima Burtona przeczytasz w Movies Room:

Informacje o Beetlejuice Beetlejuice

Oryginalny film Burtona z 1988 roku zarobił w Stanach 75 milionów dolarów i zaowocował jego twórczą współpracą z Michaelem Keatonem. Niedługo później obaj ponownie połączyli siły przy filmach Batman i Powrót Batmana. Nie zapominajmy również o aktorskiej wersji Disneya Dumbo. Druga część ponownie przywróci Keatona do roli Beetlejuice'a, a na ekranie zobaczymy również nieodżałowaną Winonę Ryder oraz Catherine O'Harę. Nowe twarze jakie pojawią się pod tym tytułem to: Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci i Justin Theroux. Film trafi do kin 6 września 2024 roku.