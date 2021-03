Blade – zdjęcia do filmu Marvela ruszą jeszcze w tym roku?

Blade z Mahershalą Ali został ogłoszony latem 2019 roku, ale od tamtego czasu nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji na temat projektu. Wygląda jednak na to, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na planie!

Phase Zero Podcast niedawno poinformował fanów łowcy wampirów, o możliwej dacie rozpoczęcia prac na planie. Na ten moment przewidywaną datą rozpoczęcia zdjęć do produkcji, jest jesień/zima. Marvel Studios na ten moment nie potwierdziło takiej informacji. Premiera filmu Blade ma się odbyć pomiędzy premierą Czarnej Pantery 2, a Kapitan Marvel 2. Zdjęcia do drugiej części Czarnej Pantery mają rozpocząć się w to lato, więc idąc tym schematem, prace na planie filmu Blade rozpoczęłyby się właśnie w jesień tego roku. Hawkeye, Ms. Marvel oraz Spider-Man: No Way Home w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakończą prace na planach, więc zwolni się miejsce na nowe produkcje, czyli np. She-Hulk, Czarna Pantera 2 czy właśnie Blade.

Blade został stworzony przez Marva Wolfmana. miał swój komiksowy debiut w 1973 roku, gościnnie w dziesiątym numerze Tomb of Dracula. Postać ta nie została wampirem w sposób „naturalny”. Niejaki Deacon Frost, późniejszy arcywróg Blade’a, ukąsił jego matkę, gdy była z nim w ciąży, doprowadzając ostatecznie do jej zgonu. Dziecko jednak oczywiście ocalało, zyskując moce, o jakich każdy inny wampir mógłby tylko marzyć. Nie tylko stał się odporny na ugryzienia, ale także nie ranią go płomienie słoneczne, co czyni go swojego rodzaju mieszańcem. Co ciekawe, w filmowej wersji nie rozwinęli wielu jego ciekawych wątków – jak choćby jego „dzienngo” alter ego, jazzowego trębacza Erica Brooksa.

