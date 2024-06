Cailee Spaeny poluje na ksenomorfa. Nowe zdjęcia z filmu Obcy: Romulus.

Jeden z najbardziej oczekiwanych horrorów sci-fi 2024 roku Obcy: Romulus właśnie otrzymał nowe spojrzenie, którym dzielimy się z miłośnikami kina.

W wywiadzie dla Total Film, który również ujawnił nowe spojrzenie na film, reżyser nadchodzącego widowiska Obcy: Romulus, Fede Álvarez, opowiedział o tym, jak reżyser sequela Obcego, James Cameron, konsultował się w sprawie scenariusza, a także o użyciu dawnych technik filmowych, za sprawą których jego interpretacja historii Obcego ma sprawiać wrażenie świeżej, a zarazem znajomej.

Oryginalny reżyser Obcego, Ridley Scott, który jest świeżo po jednym z najbardziej kontrowersyjnych filmów 2023 roku (Napoleon) jest wymieniany jako producent filmu Obcy: Romulus i miał rzekomo być kluczowy osobą dla decyzji o wyborze Álvarez na stanowisko reżysera kolejnej części. Álvarez wspomniał także, jak korzystał z efektów praktycznych, które jego poprzednicy, Cameron i Scott, wykorzystali w swoich filmach. Wspomniał także o tym jak w trakcie zdjęć polegał na wykorzystaniu efektów animatronicznych stworzeń, aby oddać jak najbardziej realistyczne doświadczenie ksenomorfa. Nie omieszkał również wspomnieć o tym, jak film będzie rezonować z fanami klasycznych "Obcych" i "Obcych 2:

Klimat oraz tempo - przez jakiś czas są bardzo podobne do tych z oryginalnego Obcego. Potem stopniowo - nawet nie zauważysz kiedy ani jak - poczujesz jakby filmowi było bliżej do sequela Obcego. To naturalna progresja i dzieje się to bez wysiłku.

Co wiemy o kolejnej części franczyzy?

Obcy: Romulus dzieje się między oryginalnym filmem z 1979 roku, a sequelem z 1986 r., ale nie jest uważany za prequel ani sequel, tylko za oryginalny, samodzielny rozdział w serii Obcy. Z obydwoma oryginalnymi twórcami zaangażowanymi w roli konsultantów i producentów, fani oryginalnych filmów mogą spać spokojnie, wiedząc, że nadchodząca część ma aprobatę Scotta i Camerona.

Álvarez nie tylko wyreżyserował horror, ale także napisał jego scenariusz do spółki z Rodo Sayagues. Obcy: Romulus zgromadził imponującą obsadę. Isabela Merced, która wcześniej wystąpiła w Madame Web i zagra Dinę w drugim sezonie The Last of Us wcieli się w bohaterkę Kay obok Cailee Spaeny w roli Rain Carradine. W widowisku wystąpią także Archie Renaux (Morbius), David Johnson (Branża), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu.

