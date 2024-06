„Chłopi” – malarska adaptacja powieści Władysława Reymonta w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana to filmowe wydarzenie minionego roku. Film przyciągnął do kin ponad 1,84 miliona widzów, otrzymał między innymi tytuł Bestsellera Empiku 2023 roku oraz Nagrodę Publiczności Orłów – Polskich Nagród Filmowych. „Chłopi” dostępni na DVD i Blu-ray od 10 maja.

„Chłopi” to drugi film duetu reżyserskiego DK i Hugh Welchmanów. Podobnie jak „Twój Vincent” powstał w technice animacji malarskiej. Technika animacji malarskiej wydłużyła proces powstawaniu filmu z ok. dwóch lat do ponad pięciu, ale pozwoliła ukazać polski klasyk literatury w zupełnie nowym świetle, podkreślając jego ponadczasowość, malowniczość oraz subtelne ludzkie emocje. Film powstał dzięki zaangażowaniu ponad 200 malarzy olejnych i cyfrowych, na potrzeby produkcji spod rąk malarzy wyszło 1800 fizycznych obrazów z głównymi ujęciami, na których podstawie powstawały kolejne klatki tworzące daną scenę. W sumie ponad 40 tys. klatek zostało namalowanych olejnie. Obrazy dostępne z filmu dostępne są na sprzedaż na stronie: www.thepeasantsmovie.com.

Wydanie DVD i Blu-ray zawiera takie materiały dodatkowe, jak kulisy powstania filmu oraz teledyski. To właśnie na muzyce w dużej mierze opiera się sukces filmu. Łukasz L.U.C. Rostkowski otrzymał za ścieżkę dźwiękową Orła, Fryderyka, nagrodę w kategorii muzyka klasyczna, opera i jazz w konkursie O!LŚNIENIA Onetu i Miasta Krakowa oraz MocArt RMF Classic w kategorii: Muzyka filmowa roku. Album ze ścieżką dźwiękową z filmu zdobył Złotą Płytę oraz status najpopularniejszej ścieżki dźwiękowej w historii polskiego kina. W dniu rocznicy premiery filmu – 13 października odbędzie się koncert “Chłopi - Tańcuj”. Będzie to prawdziwe święto “Chłopów”. Soliści: Kayah, Kwiat Jabłoni, Julia Wieniawa i Bela Komoszyńska, oraz powiększony skład muzyków, kilkudziesięciu tancerzy i pokazy multimedialne przeniosą fanów filmu do porywającego świata muzyki, tańca i malarstwa. Bilety dostępne są na www.eventim.pl.

Jest już dostępny czwarty i ostatni singiel do filmu – „Wiosna - Sowa na Gaju”. Łukasz L.U.C. Rostkowski zaprosił do współpracy nad utworem Małgorzatę Kożuchowską i Laboratorium Pieśni. „Wiosna - Sowa na Gaju” to stara polska pieśń ludowa. Utwór w nowej aranżacji L.U.C. wykonała Małgorzata Kożuchowska, wielokrotnie występująca już na scenie z Rebel Babel Film Orchestra. Towarzyszą jej hipnotyzujące wielogłosy artystek z Laboratorium Pieśni.

