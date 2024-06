Cuarón został zwyzywany przez del Toro, po tym jak dostał propozycję wyreżyserowania Harry’ego Pottera

Pomimo, że Harry Potter i więzień Azkabanu od Alfonso Cuaróna uchodzi za jedną z najlepszych odsłon z serii, nie wszyscy byli zadowoleni z wyboru reżysera. Guillermo del Toro dał wyraz swojej złości, gdy dowiedział się, że to Cuarón dostał propozycję wyreżyserowania przygód młodego czarodzieja, pomimo, że nie czytał książek J.K. Rowling.

Alfonso Cuarón jest jednym z najwybitniejszych meksykańskich reżyserów. Udowodnił to chociażby Romą, za którą 62-letni artysta dostał trzy Oscary. Pierwszą statuetkę w swojej karierze Cuarón otrzymał w 2014 roku za Grawitację. Wcześniej na przestrzeni lat udało mu się zgromadzić wiele nominacji do tej prestiżowej nagrody. Reżyser na swoim koncie ma takie produkcje jak Ludzkie dzieci, I twoją matkę też, Wielkie nadzieje czy Harry Potter i więzień Azkabanu. Trzecia część przygód uzdolnionego maga, uważana jest przez wiele osób za najlepszą odsłonę z serii.

Podczas rozmowy z Total Film Cuarón postanowił podzielić się pewną anegdotą związaną z innym znanym reżyserem, Guillermem del Toro. Jak się okazuje del Toro niezbyt dobrze zniósł informację, że Cuarónowi zaproponowano wyreżyserowanie Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu. Powodem tego był fakt, że reżyser Romy nie miał styczności z twórczością J.K. Rowling, co dość mocno nie spodobało się del Toro. Postanowił użył dość silnego języka, aby skomentować tą sytuacje.

Byłem zdezorientowany, bo Harry Potter był zupełnie nie w moich planach. Często rozmawiam z Guillermo, a kilka dni później powiedziałem mu: „Wiesz, zaoferowali mi ten film o Harrym Potterze, ale to naprawdę dziwne, że to zrobili”. „Chwila, chwila, chwila, mówiłeś, że nie czytałeś Harry'ego Pottera? „Nie sądzę, żeby te książki były dla mnie”. Na co on, bardzo kwiecistym hiszpańskim odpowiedział mi: „Jesteś aroganckim du*kiem”.

Więcej informacji na Movies Room:

Co do tej pory wiemy o reboocie Harry’ego Pottera?

Jak wiadomo Warner Bros. Discovery postanowiło stworzyć serial o Harrym Potterze. CEO HBO & MAX, Casey Bloys potwierdził, że mowa o projekcie, który ma potrwać dziesięć lat, więc najprawdopodobniej dostaniemy dziesięć sezonów. Wygląda zatem na to, że każdy pojedynczy sezon nie będzie odpowiadał jednemu tomowi serii. Serial podobno ma być tak wierny literackiemu pierwowzorowi jak tylko się da.

Na ten moment nie ogłoszono jeszcze castingu, ale mamy spodziewać się zupełnie nowej obsady niż tą którą znamy z filmów. Obecnie poszukiwani są scenarzyści do projektu. Jak podaje portal Deadline kandydatami na to stanowisko są: Martha Hillier (Upadek królestwa), Kathleen Jordan (Nastoletnie łowczynie nagród), Tom Moran (The Devil’s Hour), Michael Lesslie (Mała doboszka).

Jak podaje portal Variety, pierwszy sezon serialu ma trafić na HBO Max w 2026 roku.

