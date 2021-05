Człowiek ze stali – Zack Snyder komentuje pomysł na reboot filmu

Na początku tego roku pojawiły się wiadomości, że Warner Bros. był w trakcie opracowywania nowego filmu o Supermanie z J.J. Abrams na pokładzie jako producent. Pomóc, ma mu scenarzysta komiksów Czarnej Pantery, Ta-Nehisi Coates, który napisał scenariusz. Dodatkowo Henry Cavill nie miał powrócić do tej roli. Niedawno potwierdzono, że obecnie poszukiwany jest czarny aktor do zagrania kultowego bohatera DC Comics.

Reżyser Ligi Sprawiedliwości, Zack Snyder, otrzymał zadanie stworzenia Supermana dla rozwijającego się wówczas DCEU. Tak powstał Człowiek ze Stali w 2013 roku. Podczas wywiadu dla Radio Times poproszono go o podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat przyszłych planów WB dotyczących postaci i planów, które wydaje się, nie dotyczą Cavilla.

Kocham JJ Abramsa. Uwielbiam to, co robił w przeszłości. Jestem zainteresowany tym, co się stanie, to odważne, fajne i prawdopodobnie spóźnione posunięcie. Ale Henry’ego Cavilla kocham jako Supermana. To mój superman.