Czy Człowiek Zagadka nawiązuje do legendarnego Zodiaka?

Fani doszli do wniosku, iż nowa kreacja postaci Riddlera z nadchodzącego The Batman, nawiązuje do legendarnego mordercy Zodiaka.

Nie od dziś wiemy, iż reżyserzy i scenarzyści tworzący fabuły dla swoich produkcji korzystają z prawdziwych historii. Również wiele postaci jest tworzonych na podstawie istniejących osób. Fani odkryli, iż do tego typu inspiracji doszło również podczas tworzenia nadchodzącego filmu spod egidy DC, to znaczy The Batman. Jeden z głównych antagonistów produkcji i dobrze znany fanom uniwersum przeciwnik Batmana będzie ociupinkę czerpał z postaci pewnego mordercy. Strój Człowieka Zagadki, a także pewne jego działania przypominają bardzo silnie otoczkę Zodiaka. Czyli seryjnego mordercy, który działał w drugiej połowie zeszłego stulecia w okolicach San Francisko w USA. Tożsamość poszukiwanego nie została nigdy potwierdzona. On sam zasłynął z przesyłanych do prasy, pomiędzy morderstwami, zaszyfrowanych wiadomości. Brzmi znajomo? Dwóch z jego czterech listów nigdy nie odczytano. Na podstawie historii tego seryjnego mordercy powstał film o jakże niespodziewanej nazwie Zodiak, w reżyserii Davida Finchera.

Człowiek Zagadka pierwszy raz pojawił się w komiksie w roku 1948, czyli 12 lat przed pojawieniem Zodiaka. Sama więc postać Riddlera nie może korzystać z jego legendy. Natomiast najnowsza kreacja postaci, której znakiem rozpoznawczym jest ❓, już jak najbardziej tak. Oprócz stroju i tajemniczych zagadek, tych dwóch morderców łączy również bardzo podobny, zdaniem wielu, symbol. A może te wszystkie podobieństwa to tylko zbieg okoliczności?

The Zodiac Killer is clearly a huge inspiration for the design of the Riddler pic.twitter.com/5s0JaLjmHI — 🦇 Matt 🎬 ❓0❓❓ (@mattlikesfilm) May 18, 2021

What do you all think of Paul Dano’s Riddler look for THE BATMAN? pic.twitter.com/dEDxFOtDDZ — Walt (@Uber_Kryptonian) May 18, 2021

Źródło: Twitter.com / Ilustracja wprowadzenia: fot. kadr z serialu Gotham