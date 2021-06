Doda promuje film Dziewczyny z Dubaju w swoim nowym teledysku

Doda opublikowała w sieci teledysk do singla Don’t Wanna Hide, który jest również elementem promocji produkowanego przez piosenkarkę kontrowersyjnego filmu Dziewczyny z Dubaju.

Don’t wanna hide to utwór zapowiadający film Dziewczyny z Dubaju (ang. Girls to Buy), jak również powrót Dody po dłuższej przerwie muzycznej. W trzyminutowym teledysku do piosenki pojawia się kilkunastosekundowa sekwencja scen z filmu wyprodukowanego przez wokalistkę, który opowie o opisanej przez Piotra Krysiaka zorganizowanej prostytucji w krajach arabskich, której uczestniczkami były celebrytki, modelki, finalistki konkursów piękności i artystki. Pojawiają się one w drugiej połowie klipu, a dokładnie w przedziale czasowym 2:20-2:35.

Doda – Don’t wanna hide – teledysk promujący film Dziewczyny z Dubaju

Oficjalny opis filmu: Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Reżyserką Dziewczyn z Dubaju jest Maria Sadowska. Scenariusz produkcji kwalifikowanej przez dystrybutora do trzech gatunków dramat-sensacja-erotyczny przygotowali: Dimitrij Potochnik, Lucas Coleman, Piotr Stanisław, Markus Moretti, Max Turell, Agnieszka Olejnik, Kornelia Strzelecka. W gwiazdorskiej obsadzie znajdują się: Katarzyna Figura, Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti, Luca Molinari. Producentem jest Ent One Studios Ltd. / Ent One Investments. Film inspirowany jest wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka „Dziewczyny z Dubaju”.



Dziewczyny z Dubaju początkowo trafić do kin miały 22 stycznia 2021 roku. Ze względu na pandemię produkcja na dużych ekranach zadebiutuje dopiero jesienią bieżącego roku. Za dystrybucję odpowiada firma Kino Świat.

