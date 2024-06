Fantastyczna Czwórka znalazła H.E.R.B.I.E.? Paul Walter Hauser w obsadzie hitu Marvela

Paul Walter Hauser ma być kolejnym członkiem obsady filmu Fantastyczna Czwórka. W kogo wcieli się zdobywca Złotego Globu i Emmy?

Jak podaje portal Deadline, Paul Walter Hauser trafił do obsady marvelowskiego Fantastycznej Czwórki. Jeśli informacja zostanie potwierdzona, to dołączy on do ogłoszonych już wcześniej Pedro Pascala (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessy Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Josepha Quinna (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebona Moss-Bachracha (Ben Grimm/Rzecz) oraz Julii Garner (Shalla-Bal/Srebrna Surferka).

W kogo wcieli się Paul Walter Hauser w MCU?

Niestety na obecną chwilę rola, którą otrzymał Paul Walter Hauser jest trzymana w tajemnicy. W superprodukcji Marvela wciąż otwarta pozostaje kwestia obsadzenia dwóch ważnych postaci. Pierwszy z nich, to antagonista Galactus, ale do tej roli według pogłosek przymierzany jest Javier Bardem. Druga to postać robota H.E.R.B.I.E, który towarzyszyć będzie tytułowej grupie superbohaterów. Według doniesień do tej roli głosowej producenci szukali aktorów z talentem komediowym, więc Hauser spełniałby ten warunek. Amerykanin ma na koncie liczne występy komediowe, a do tego uprawia stand-up od szesnastego roku życia. Nie należy jednak zapominać, że to wszechstronny aktor, który zdobył uznanie kreując nie tylko postaci uwielbiane przez widownię (Kobra Kai), ale i wcielając w nieoczywiste postaci (Richard Jewell) czy seryjnego mordercę (Black Bird).

fot. Marvel Studios

Jeden z najbardziej pożądanych aktorów

Nagrodzony Złotym Globem i Emmy aktor w najbliższym czasie będzie miał bardzo napięty grafik. W ostatnich dniach ogłoszono, że otrzymał główną rolę w biografii komika Chrisa Farleya oraz że wystąpi w reboocie Nagiej broni.

Co wiadomo o nowej Fantastycznej Czwórce?

Fantastyczna Czwórka to zapowiadana od 2019 roku adaptacja komiksu Marvela, który otworzy tzw. VI Fazę MCU. Produkcja ma ruszyć latem tego roku, a premierę superprodukcji science-fiction zaplanowano na 25 lipca 2025 roku. Na stanowisku reżysera zasiądzie Matt Shakman (WandaVision), który przejął film po rezygnacji Jona Wattsa w 2022 roku. Scenariusz przygotowało czterech autorów – Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan i Ian Springer.

Oficjalny opis fabuły reboota nie został ujawniony publicznie, lecz zgodnie ze słowami szefa Marvel Studios Fantastyczna Czwórka nie będzie tzw. origin story – historią o powstaniu zespołu i zdobyciu mocy – a postaci będą już w pełni ukonstytuowanymi superbohaterami. Według pogłosek przekazywanych przez scooperów, fabuła filmu Marvela ma rozgrywać się na dwóch liniach czasowych, a akcja będzie miała miejsce na alternatywnej wersji Ziemi, a nie uznawanej za główną oś MCU – Ziemi-616.

Źródło: deadline / ilustracja: kolaż własny