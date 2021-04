Film Your Story – Marcin Prokop oraz gwiazdy internetu w lokalnej kampanii marki OPPO

OPPO,globalny producent urządzeń mobilnych, startuje zogólnopolską kampanią pod hasłem „Film Your Story”,promującą nowe smartfony z serii Reno5. W spotach markiponownie zobaczymy ambasadora OPPO w Polsce, Marcina Prokopa. Równolegle rusza także szeroka kampania na platformach cyfrowych, w której wezmą udział znani twórcy internetowi.

W ciągu dwóch lat udało nam się zbudować wysoką, blisko 60-procentową świadomość marki nad Wisłą. Według naszych badań klienci decydujący się na zakup urządzeń OPPO wiedzą, że mogą liczyć na świetnie wyglądające produkty o bardzo wysokiej jakości. Już po pierwszej naszej kampanii duża część badanych osób podkreśliła, że OPPO to »marka dla nich«. To ogromnie ważny atrybut dla każdej marki i będziemy troskliwie pielęgnować to postrzeganie – tłumaczy Mo Zhang, Brand Manager OPPO na Polskę. – Seria Reno5 skierowana jest do młodych ludzi, którzy chcą realizować swoje pasje, nierzadko chętnie prezentując efekty swej pracy w internecie. To grupa, która przywiązuje dużą wagę do designu, intuicyjności obsługi i jakości wykonania. Seria Reno5 powstała właśnie z myślą o nich– dodaje Zhang.

Motto premierowej serii smartfonów jest bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat pojawiam się przed kamerą i opowiadam ludziom różne historie. Czasami chcę ich wzruszyć, zaszokować czy wywołać na ich twarzach uśmiech. OPPO zachęca do tworzenia własnych historii, aktywizuje pomysłowych, pełnych energii ludzi. Mówi: dajemy Ci do ręki wyjątkowe urządzenie, korzystaj z jego funkcji i działaj – wyraź siebie. I to mi się niezwykle podoba– powiedział Marcin Prokop, ambasador OPPO w Polsce.

„Film Your Story” z OPPO

Właśnie startuje szeroko zakrojona kampania promocyjna smartfonów z serii Reno5. Jest to kolejny element w komunikacji nowych produktów w portfolio OPPO, spójny z nietuzinkową premierą serii Reno5, zrealizowaną w formie daily vloga. Początkowo skupi się na działaniach w mediach cyfrowych, w następnej zaś kolejności trafi do telewizji.

Fabuła spotu reklamowego osadzona jest w nowoczesnej przestrzeni, w której wyeksponowane są urządzenia mobilne OPPO. Głównym bohaterem jest ambasador marki –Marcin Prokop. Przy pomocy modelu Reno5 5G zabiera widzów do świata OPPO, w którym otaczającą rzeczywistość można zobaczyć w innej, nieoczywistej perspektywie. Wszystko dzięki kreatywnym funkcjom obecnym w serii Reno5, jak m.in. tryb Dual-ViewVideo, który pozwala nagrywać film z dwóch kamer jednocześnie i nakręcić własną, oryginalną historię w myśl motta „Film Your Story”.

Produkcją spotu zajęła się agencja Grandes Kochonos, za działania w social mediach odpowiada agencja House of Hype, a działania PR wspiera agencja 24/7Communication. Spot można zobaczyć tutaj.

Kampania digitalowa z twórcami internetowymi

Równolegle z kampanią promocyjnąmają miejsce działania digitalowe, w których biorą udział znani influencerzy,kojarzeni z pasją do filmowania i fotografii. Nowciax, Rezigiusz, Patec, Zulu Kuki, Blowek i członkowie ekipy Wip Bros w nawiązaniu do motta „Film YourStory” smartfonem OPPO Reno5 5G tworzą na swoich kanałach w mediach społecznościowych dailyvlogi, wykorzystując do tego cały arsenał dostępnych funkcji.

Firma nawiązała również współpracę z Igorem Ignacym Leśniewskim, Wielmożnym – IgoremSzwęchem, Sebastianem Chlodnickim, PaulinąWierzgacz, Aleksandrem Czubą oraz Krzysztofem Adamkiem. OPPO współpracuje także z Natalią Karczmarczyk oraz Karolem Pieszko, youtuberami i influencerami należącymi do cieszącej się popularnością grupy – Team X. W efekcie powstanie niepowtarzalna kampania, o wielomilionowym dotarciu i skali.

OPPO rusza niebawem również z kampanią naTiK Toku, gdzie w formie #challengu będzie promowało m.in. tworzenie materiałów wideo w nocy z pomocą smartfona z serii Reno5 (Ultra NightMode Video).

Daily vlog zamiast prezentacji

22 marca odbyła się nietypowa premiera nowych produktów OPPO – serii Reno5, w ramach której dostępne są trzy modele: Reno5 5G, Reno5 Lite i Reno5 Z, a takżeopaskiOPPO Band z funkcją stałego monitorowania nasycenia krwi tlenem i wysokiej klasy bezprzewodowych słuchawekEnco X z aktywną redukcją szumów. Hasłem nowej serii OPPO Reno5 jest „Film Your Story”, a same smartfony powstały z myślą o kreatywnych użytkownikach, którzy chcą tworzyć autorskie treści do internetu. Firma konsekwentnie od pierwszej generacji swoich smartfonów stawia na dopracowane wzornictwo, świetny ekran, szybkie ładowanie oraz przede wszystkim formaty wideo, które są coraz popularniejsze.

Zgodnie z mottem Reno5 dailyvlog opowiada historię Wujaszka Liestyle, któremu Piotr Żaczko, PR manager w OPPO Polska, rzuca wyzwanie polegające na sprawdzeniu możliwości smartfona Reno5 5G w tworzeniu kreatywnego kontentu w internecie. We vlogu do Wujaszka Liestyle dołączają influencerzy ze świata technologii oraz lifestyle’u – Kinga Sawczuk, jedna z najpopularniejszych TikTokerek w Polsce, oraz duet tworzący Futura Podcast, czyli Michał Pisarski i Bartek Zawisza, znany jako Nieantyfan. W filmie pojawia się również ambasador marki, Marcin Prokop, który odkrywa przed widzami tajniki występowania przed kamerą.Dailyvlog trwa 35 minut, co jest zabiegiem celowym, ponieważ dokładnie tyle czasu potrzebuje bateria premierowego Reno5 5G, by naładować się od 0 do 100%. Więcej o premierze można przeczytać tutaj i tutaj.

OPPO x Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

W trakcie premiery OPPO ogłosiło partnerstwo ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. W ramach współpracy firma obejmie patronatem sekcję Pokazów Galowych oraz Nagrodę Publiczności. Także na nowo utworzonej platformie Nowe Horyzonty VOD powstanie specjalna selekcja filmów wpisująca się w tożsamość marki OPPO – będą to historie o odkrywaniu własnej drogi, przekraczaniu własnych granic i radości tworzenia. Więcej o współpracy można przeczytać tutaj.

Już wkrótce organizatorzy festiwalu Nowe Horyzonty wraz z OPPO rozpoczną nabór do specjalnego konkursu, w ramach którego fani, entuzjaści wideo oraz osoby lubiące dzielić się treściami w digitalowym świecie będą mogli przygotować film z wykorzystaniem najnowszego smartfona serii Reno5.