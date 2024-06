George Floyd doczeka się swojej biografi! Jego córka producentką

Okazuje się, że legendarny George Floyd otrzyma swój własny film. Producentką wykonawczą będzie córka zmarłego. Nie wiemy dokładnie kiedy premiera, lecz celuje się w końcówkę 2025 lub początek 2026.

W tym roku miną cztery lata od czasu jak George Floyd nie żyje. Z racji tego, rodzina zmarłego postanowiła upamiętnić jego śmierć. Film ma nazywać się Daddy Changed the World co po polsku oznacza Tatuś zmienił świat.

George Floyd i jego własny film

Scenariusz do filmu napisze Gregory R. Anderson, który na swoim koncie ma taki film jak Krok do sławy. Ma on ukazać życie mężczyzny, którego morderstwo w 2020 r. wywołało ogólnoświatowe rozliczenie rasowe i zasiliło ruch przeciwko brutalności policji. Film jeszcze nie uzyskał reżysera. Jego producentką będzie Gianna Floyd, tak samo jej matka Roxie Washington. Towarzyszyć im będą Ted Field oraz dr Kaeita Rankin i Timothy Christian.

George Floyd ikoną

Śmierć George'a Floyda w maju 2020 roku wywołała globalne protesty przeciwko brutalności policji, rasizmowi i systemowym niesprawiedliwościom. Floyd urodził się 14 października 1973 roku w Fayetteville w Północnej Karolinie, ale wychowywał się w Houston w Teksasie. Był znany jako kochający ojciec i człowiek, który starał się poprawić swoje życie po kilku trudnych okresach.

Został aresztowany przez policję pod zarzutem użycia fałszywego banknotu 20-dolarowego. W trakcie aresztowania, oficer policji Derek Chauvin przycisnął kolano do szyi Floyda, trzymając go w tej pozycji przez ponad dziewięć minut, mimo że Floyd wielokrotnie mówił, że nie może oddychać. Śmierć George'a Floyda została zarejestrowana na wideo przez przechodnia i szybko rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych, wywołując ogromne oburzenie.

W wyniku tej tragedii, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie wybuchły masowe protesty, które trwały przez wiele miesięcy. Ruch Black Lives Matter zyskał na znaczeniu, a wiele osób zaczęło domagać się reform w policji oraz sprawiedliwości rasowej. Śmierć Floyda stała się symbolem walki przeciwko brutalności policji i rasizmowi, a jego imię stało się hasłem mobilizującym do zmian.

