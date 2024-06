Giancarlo Esposito dołącza do MCU! Nie będzie to rola, którą chciał zagrać

Giancarlo Esposito będzie kolejny aktorem, który zagra w Kinowym Uniwersum Marvela. Gwiazdor Breaking Bad i Mandaloriana zapowiedział swój debiut w komiksowych superprodukcjach.

Giancarlo Esposito w końcu trafia do MCU po wielu latach spekulacji i fanowskich próśb. Amerykanin niespodziewaną informacją podzielił się w trakcie panelu Thunder Stage na XXCP. Aktor nie chciał ujawnić żadnych szczegółów dotyczących swojego nadchodzącego występu w filmach Marvela, lecz zdradził, że wszelkie informacje ogłoszone zostaną „szybciej niż później”. Wielokrotnie nominowany do Emmy gwiazdor potwierdził wyłącznie, że nie będzie to rola Charlesa Xaviera/Profesora X, do której przymierzany był nie tylko przez rzesze fanów komiksowych superprodukcji, ale sam miał na nią chętkę. Oto co swego czasu mówił w podcaście Fade to Black.

Przyjrzałem się temu pobieżnie i od razu pomyślałem: Hmm… byłoby wspaniale zagrać Profesora X w innym wcieleniu niż tylko na wózku inwalidzkim. Fizyczna wizja poruszania się na co dzień na wózku inwalidzkim nie przemawia do mnie. Po prostu nie czuję się aż tak staro i nie lubię tak dużo siedzieć. Ale z pewnością moglibyśmy coś wymyślić. Profesor X nie zawsze poruszał się na wózku inwalidzkim, ale jest to część rozwoju jego charakteru.

Proponował również, by w Magneto, ekranowego przeciwnika szefa X-Menów, wcielił się Denzel Washington.

Myślę, że byłoby wspaniałe dzielić ekran z Denzelem Washingtonem w roli Magneto.

Filmy i seriale Marvela, w których może zagrać

Wątpliwym jest także, by aktor zadebiutował już w lipcowym Deadpool & Wolverine, chociaż ze względu na trwające obecnie dokrętki nie można niczego wykluczyć. Inną produkcją, do której w tym roku ruszą zdjęcia, a nie zakończono procesu castingu, jest Fantastyczna Czwórka. Esposito mógłby otrzymać rolę głównego antagonisty – Galactusa. Równie dobrze Marvel może chcieć wykorzystać znanego z produkcji telewizyjnych aktora w jednej ze swoich serialowych adaptacji komiksów, które powstają dla Disney+ albo w innych najbliższych filmach – Thunderbolts czy Blade.

Etatowy odtwórca ról złoczyńców

Giancarlo Esposito to aktor szczególnie znany z kreacji antagonistów. Jest odtwórcą kultowej roli Gusa Fringa w Breaking Bad i Better Call Saul, pojawił się w uniwersum Gwiezdnych wojen jako oficer Imperium Moff Gideon w serialu Mandalorianin, a także wciela się w Stana Edgara, szefa Vought International, w odcinkach The Boys.

Źródło: collider / ilustracja: Kolaż fot. Marvel Studios/instagram/rahalarts