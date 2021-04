Godzilla vs. Kong – MonsterVerse poszerzy się o kolejne produkcje?

Godzilla vs. Kong niedawno stał się najbardziej kasowym filmem w czasie pandemii koronawirusa. Produkcja na całym świecie zarobiła niemal 340 milionów dolarów! Nie dziwne więc, że rozpoczynają się już dyskusję o kontynuacji MonsterVerse.

Godzilla vs. Kong robi furorę na całym świecie… znaczy na prawie całym świecie. W Polsce kina nadal pozostają zamknięte, dlatego nie mamy za bardzo jak obejrzeć tej bitwy gigantów. Wiemy za to, że warto będzie się wybrać na ten film, gdy kina zostaną już otwarte (miejmy, że nastąpi to już niedługo). Film zarobił naprawdę dużą sumę pieniędzy, jak na sytuację, w której wszyscy nadal się znajdujemy. Skoro są pieniądze, to, to musi oznaczać, że czeka nas kontynuacja. Prawda? Cóż nie ma nic pewnego, ale zdaje się, że tak właśnie będzie. Dyrektor generalny Legendary Entertainment, Josh Grode w niedawnym wywiadzie dla serwisu Deadline, krótko wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu do MonsterVerse. Grode miał to do powiedzenia:

Mamy szereg pomysłów na więcej filmów

Godzilla vs. Kong jest czwartym filmem w ramach MonsterVerse i ukaże nam bitwę między dwoma tytułowymi gigantami, którą wynikła z nieznanych ludziom przyczyn. W obsadzie znajdują się: Millie Bobby Brown, Eiza Gonzalez, Alexander Skarsgård, Jessica Henwick czy Danai Gurira. Na stanowisku reżysera zasiadł twórca Blair Witch oraz Notatnika śmierci, Adam Wingard. Nad scenariuszem pracowali Patrick McKay i J.D. Payne, Lindsey Beer, Cat Vasko oraz J. Michael Straczynski pod wodzą Terry’ego Rossio.

Źródło: deadline.com / Ilustracja wprowadzenia: Warner Bros.