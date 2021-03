Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie – pozbyto się sceny tortur ważnej postaci?

I tak oto wygląda na to, że w Skywalker: Odrodzenie miała się pojawić… scena tortur. Tak wynika przynajmniej z fragmentu książki Joonasa Suotamo, czyli aktualnego odtwórcy Chewbacci. Jego postać miała być torturowana przez samego Kylo Rena. Adam Driver rzekomo był jednak tak bardzo wiarygodny i przerażający w trakcie owej sekwencji, że twórcy ostatecznie uznali, że całość jest zbyt brutalna, żeby ją zostawić.

NEW excerpt: My Life as a Wookiee (translation from Finnish)-Joonas describes torture scene that was filmed as very intense & very tough for him both as Chewie's actor & also mentally because Adam had "psyched himself to be a real monster through it all, w/ the cameras on or off" pic.twitter.com/Y9jg586L0M

— The Adam Driver Files (@AdamDriverFiles) March 4, 2021