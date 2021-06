Historia Wandy Maximoff zostanie kontynuowana po filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

Serial WandaVision możliwe, że nie otrzyma drugiego sezonu, ale to nie oznacza, że historia Wandy Maximoff nie zostanie kontynuowana. Postać tą wkrótce zobaczymy w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. To jednak też nie będzie koniec wątku Scarlet Witch.

Podczas wirtualnego eventu PaleyFest, prezes Marvel Studios został zapytany, czy powstanie drugi sezon serialu WandaVision lub „ewolucja” tej historii. Feige miał to do powiedzenia na ten temat:

Tak jeśli chodzi o rozwój tego wątku; prawdopodobnie i nie do uniknięcia w wielu różnych możliwościach.

Jak wiadomo, Scarlet Witch powróci w nadchodzącej produkcji Marvel Studios – Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kevin Feige miał też kilka słów do powiedzenia na ten temat:

Jest to pierwsze miejsce, gdzie ta historia zostanie kontynuowana, ale będą też inne miejsca.

Co więc można wyciągnąć z wypowiedzi prezesa Marvel Studios? Na pewno to, że wątek Wandy nie skończy się na Doktorze Strange’u 2, oraz że zostanie ona kontynuowana w innych projektach. Na ten moment nie wiadomo, w jakich produkcjach pojawi się Scarlet Witch, ale warto przypomnieć, że mutanci wkrótce zawitają do MCU, więc może to tutaj zobaczymy kontynuację historii tej postaci.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być powiązany z serialem WandaVision. Pojawi się w nim zresztą sama Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Oprócz niej w filmie powróci Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange oraz Rachel McAdams jako Christine Palmer. Na stołku reżyserskim zasiądzie Sam Raimi (trylogia Spider-Man), a muzykę do filmu skomponuje Danny Elfman (Spider-Man, Batman).

Data premiery filmu została zaplanowana na 25 marca 2022 roku.

Źródło: PaleyFest, deadline.com / Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu WandaVision