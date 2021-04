Hotel Transylwania 4 coraz bliżej!

Już w te wakacje powraca Hotel Transylwania. Dla niecierpliwych firma Sony przygotowała krótkometrażówkę z Drakulą i jego czworonogiem w roli głównej.

Jedną z najbardziej popularnych, a także kasowych (na ten moment przyniosła ona zysk rzędu ponad miliarda dolarów) serii kreskówek w ostatnim czasie jest Hotel Transylwania. Historia Włada Palow… to znaczy Drakuli i spółki zgarnęła sobie bogate grono fanów na całym świecie. Rodzinna produkcja o mrocznym krwiopijcy (przynajmniej w teorii) i innych potworach cieszy się przychylnym spojrzeniem nawet bardziej wymagających widzów. Wszyscy oni mogą się już cieszyć, ponieważ nadciąga kolejny film z serii. Już na te wakacje zaplanowano jego premierę, to znaczy na 23 lipca. Jest to dwa tygodnie wcześniej w stosunku do poprzednich zapowiedzi. Co ciekawe pandemia nie powoduje wyłącznie opóźnień, ale także szybsze realizacje. Sony postanowiło wykorzystać braki w kinowym kalendarzu premier. W ten sposób produkcja nie będzie musiała walczyć o odbiorców z produkcją Legion Samobójców: The Sucide Squad z premierą planowaną na 6 sierpnia. Nowe perypetie Drakuli wyjdą za to tydzień po filmie Kosmiczny Mecz: Nowa Era (premiera 16 lipca). Co jest dosyć ciekawe, gdyż mimo, że Hotel Transylwania to animacja dla wielu pokoleń, to raczej większe zagrożenie stanowi dla niej historia bohaterów Zwariowanych Melodii.

Nową produkcję studia Sony reżyserują (film jest w fazie postprodukcji) Jennifer Kluska i Derek Drymon (scenarzysta serialu SpongeBob Kanciastoporty, a także Kotopies). Scenariusz stworzy Genndy Tarkovsky (twórca scenariuszy do Samuraja Jacka i Gwiezdnych Wojen Wojen Klonów z 2003, 2004 i 2005 roku). W języku angielskim powróci, w roli Mavis Selena Gomez, która również jest producentką wykonawczą animacji. Z kolei w roli Drakuli nie zobaczymy już Adama Sandlera, lecz Briana Hulla. Polski tytuł produkcji to po prostu Hotel Transylwania 4. Natomiast jednym z wariantów angielskiego jest Hotel Transylvania: Transformania. Cóż to może oznaczać?

W Internecie ukazała się również krótkometrażowa animacja z uniwersum Hotelu Transylwania. W opowiastce Drakula próbuje znaleźć towarzysza zabaw swojemu nienaturalnych rozmiarów czworonogowi o imieniu Lejek. Przez Hotel przewijają się między innymi takie zwierzaki jak Kundelstein, pies z piekła rodem – Diablo, gargulec Kamyk i rekin Szczękuś. I chodź poszukiwania te wyglądają na daremne, w pewnym momencie, po dosyć wyboistym zapoznaniu, nawiązana zostaje relacja pomiędzy Lejkiem i pewnym boskim egipskim kotem. Nie rozwiązuje to jednak problemu Drakuli.

Źródło: Deadline.com / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Hotel Transylwania 3