I am: Céline Dion od Prime Video z oficjalnym zwiastun i plakatem

Wyreżyserowany przez nominowaną do Oscara Irene Taylor dokument I am: Céline Dion to głęboki, poruszający oraz szczery wgląd w życie prywatne ikony i supergwiazdy międzynarodowej sceny muzycznej.

Film, który jest swoistym listem miłosnym do fanów, ukazuje walkę Céline Dion ze zmieniającą jej życie chorobą. Ten Inspirujący dokument podkreśla rolę muzyki, która od zawsze była przewodnikiem artystki, a także niezłomność jej ducha. Film będzie dostępny na Prime Video od 25 czerwca w 240 krajach na świecie.

I am: Céline Dion jest produkcją Amazon MGM Studios i Vermilion Films, we współpracy z Sony Music Vision oraz Sony Music Entertainment Canada.