Inicjatywa Star Wars na pierwszym klipie filmowej biografii Ronalda Reagana

Serwis ComingSoon ekskluzywnie udostępnił pierwszy klip z nadchodzącej filmowej biografii 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Ronalda Reagana. W rolę główną wciela się Dennis Quaid.

Na ekskluzywnym klipie mamy okazję zobaczyć prezydenta Reagana przemawiającego na temat Inicjatywy Obrony Strategicznej. Kampania ta została zaprojektowana by chronić kraj przed pociskami balistycznymi i została okrzyknięta mianem Gwiezdnych Wojen. Poniżej zobaczycie pierwszą zapowiedź biografii Reagana.

O czym opowiada film?

Według opisu filmu, Reagan oferuje równie absorbujące co unikalne spojrzenie na sylwetkę 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Losy bohatera pokazane są nam oczami byłego agenta KGB Viktora Petrovicha, którego życie zostaje nierozerwalnie związane z Reaganem, gdy ten przykuł uwagę Sowietów w trakcie swojej aktorskiej kariery.

Quaid powołuje do życia historię, która wykracza poza ramy tradycyjnych filmowych biografii, oferując głęboką eksplorację trwałego wpływu potęgi człowieka, który pokonuje przeciwności losu i jest podtrzymywany przez miłość kobiety, wspierającej go w tej podróży.

Reżyserem filmu jest Sean McNamara, którego w dużej mierze kojarzymy z serialami skierowanymi do młodzieży. Na swoim koncie ma takie tytuły jak Świat nonsensów u Stevensów, Świat Raven, Zeke i Luther, Taniec rządzi, Jessie, Z kopyta czy Szczury laboratoryjne. Z Dennisem Quaidem miał już okazję współpracować przy filmie Z bożą pomocą.

W filmie Reagan oprócz Dennisa Quaida zobaczymy również Penelope Ann Miller w roli Nancy Reagan, Menę Suvari jako pierwszą żonę Reagana Jane Wyman, Lesley-Anne Down jako Margaret Thatcher, Davida Henriego, który sportretował nastoletniego Reagana, Kevina Dillona jako Jacka Warnera oraz Jona Voighta w roi agenta KGB Viktora Petrovicha.

Zdjęcia do filmu kręcono w Kalifornii oraz Oklahomie. Za scenariusz odpowiadają Howard Klausner (Kosmiczni kowboje, Łaska i miłosierdzie) i Jonas McCord (Pełnia zła, Pytanie do Boga). Panowie opracowali go na podstawie książki Paula Kengora, pt. Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Producentem obrazu jest Mark Joseph. Reagan zadebiutuje w kinach już 30 sierpnia bieżącego roku.

