James Gunn wyjaśnia, co dzieje się z Supermanem w DCEU

Przez pierwsze lata istnienia DCEU Clark Kent/Superman był trzonem DCEU. To się jednak zmieniło wraz z fiaskiem tworzonego przez Zacka Snydera uniwersum i klapą artystyczną oraz niespełniającym oczekiwań wynikiem finansowym Ligi sprawiedliwości. Ostatnim filmem w ramach DCEU, w którym pojawił Superman, pomijając formalnie nienależącą do franczyzy wersję reżyserską Ligi sprawiedliwości Zacka Snydera i bezgłowe cameo w Shazam!, była właśnie Liga sprawiedliwości z 2017 roku. Od tamtej pory premierę miały już cztery produkcje z uniwersum, a na najbliższe lata zapowiedziano powstanie kolejnych czterech, lecz żadna z nich nie będzie koncentrować się na postaci Człowieka ze Stali.

Wielu fanów oraz sam Henry Cavill, odtwórca roli Kryptończyka, pragnie powrotu tej postaci do serii, lecz wszystko wskazuje na to, że Warner Bros. i DC definitywnie nie mają tego w swoich planach. Nie dość, że ostatnio wytwórnia zleciła napisanie scenariusza reboota Ta-Nehisi Coatesowi, który prawdopodobnie zamiast na Clarku Kencie, koncentrowałby się na Calvinie Ellisie, czarnoskórym Supermanie, to jeszcze smutne wieści o postaci przynosi James Gunn, reżyser Legionu samobójców: The Suicide Squad.

Z okazji Dnia Supermana, James Gunn umieścił na Twitterze kilka okładek komiksów o Człowieku ze Stali. Pod wpisem zawiązała się dyskusja reżysera z użytkownikami serwisu, z której dowiadujemy się paru informacji na temat związku sequela Legionu samobójców z postacią Supermana. Jak się okazuje, historia osadzenia Bloodsporta (Idris Elba) w więzieniu jest pokłosiem zestrzelenia Supermana nabojem z kryptonitu. Strzał zamachowca był celny i na tyle fatalny w skutkach, że Kryptończyk, choć przeżył, to trafił aż na OIOM. Natomiast nie wiadomo, czy już opuścił szpital.

Bloodsport is in prison for taking him down with a kryptonite bullet. If you believe these covers, he may not be the bad guy in that situation. #TheSuicideSquad

— James Gunn (@JamesGunn) June 12, 2021