LEGO ujawnia nowe zestawy z Marvela! Robią wrażenie!

Znana dobrze każdemu firma LEGO udostępniła na swojej stronie nowe zestawy z linii The Infinity Saga, które już niedługo będą dostępne do zakupu. Prezentują się niesamowicie!

LEGO od wielu lat wydaje kolejne to zestawy poświęcone Marvelowi. Nawiązują one zarówno (choć dziś w głównej mierze) do produkcji filmowych oraz telewizyjnych, jak i do samych komiksów. Wspomniana linia The Infinity Saga skupia się na wiernemu odwzorowaniu filmów z pierwszych trzech faz Marvel Cinematic Universe. Została ona na tyle ciepło przyjęta przez fanów, że w jej ramach powstały kolejne zestawy.

Nowe zestawy

Na oficjalnej stronie Lego można dokonać już zakupów niektórych nowych zestawów w ramach ich przedsprzedaży, jednak na oficjalną premierę musimy czekać do 1 sierpnia. Tym razem sety nawiązują do wielkich hitów, jak: pierwsze dwie odsłony Avengers, Strażnicy Galaktyki czy Thor: Ragnarok. Poniżej kilka przykładowych zdjęć tychże nowości.

fot. Lego

fot. LEGO

fot. LEGO

fot. LEGO

Dajcie znać, jak podobają Wam się nowe zestawy od LEGO Marvel. Na nas wywarły zdecydowanie ogromne wrażenie i doceniamy wierne odtwarzanie kultowych scen bądź motywów z filmów MCU w tejże formie. Nie możemy się również doczekać w przyszłości kolejnych nowości, które, mamy nadzieję, będą nawiązywać do tytułów, które do tej pory nie miały okazji otrzymać swego zestawu spod linii The Infinity Saga.

