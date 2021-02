Lewiatan – najbardziej spektakularna premiera Teatru Telewizji w tym sezonie

W Dzień Kobiet, Teatr Telewizji zaprezentuje najnowszą i największą produkcję sezonu 2020/2021 – „Lewiatana” autorstwa Borisa Akunina w adaptacji Cezarego Harasimowicza i reżyserii Bartka Konopki.

Chociaż Boris Akunin jest jednym z najbardziej poczytnych na świecie rosyjskich pisarzy, to adaptacja Teatru Telewizji jest pierwszą ekranizacją jego prozy w Polsce. Prawa do ekranizacji “Lewiatana” udało się pozyskać po kilku latach intensywnych starań Domu producenckiego Wiernik PRO. Powieść przełożona przez Cezarego Harasimowicza i Bartka Konopkę na język Teatru Telewizji, to oszałamiająca rozmachem sztuka kostiumowa, bogato czerpiąca w zakresie formy z XIX-wiecznej literatury rosyjskiej. To celowy zabieg, o którym tak mówi sam autor: „Rosja zrobiła światu dużo złego i odrobinę dobrego. Ta odrobina to nasza literatura XIX wieku. Klasyczna powieść rosyjska to nasz największy wkład do kultury świata”.

Cała rzecz dzieje się w XIX wieku, na pokładzie luksusowego statku rejsowego, a spektakl klimatem nawiązuje do kryminałów Agathy Christie: tak samo zamknięty krąg podejrzanych, tak samo dwóch rywalizujących detektywów, tak samo zaskakujące zwroty akcji. Przedmiot, znaleziony na miejscu brutalnej zbrodni w Paryżu, sugeruje, że morderca przebywać będzie na pokładzie luksusowego parowca ruszającego w podróż z Southhamption do Kalkuty. Wśród zamożnych podróżnych, śledztwo w sprawie okrutnego zabójstwa prowadzi jeden z najbardziej doświadczonych paryskich detektywów komisarz Gauche. Z czasem okazuje się, że na statku działa także drugi detektyw. Czy aby morderca jest tylko jeden? Klasyczna historia z serii “kto zabił?” trzyma w napięciu i do końca myli tropy.

Przyglądając się pasażerom luksusowego statku, przyglądamy się różnym ludzkim charakterom. Kostiumowa sztuka to także społeczna wiwisekcja europejskiej arystokracji schyłku XIX wieku. Za próbą rozgryzienia kryminalnej zagadki kryje się dekonstrukcja postaw i motywacji ówczesnej elity. Konwencjonalny świat z czasem coraz bardziej się rozpada, a postaciom spadają maski. W zakamarkach luksusowego okrętu czai się zło i zepsucie, a świat realny zaczyna przeobrażać się w świat metaforyczny.

Kryminalną układankę przenosi na ekran jeden z najbardziej utalentowanych polskich reżyserów filmowych – Bartosz Konopka. Autor nominowanego do Oskara krótkometrażowego “Królika po berlińsku” czy fabularnego “Lęku wysokości” po latach wraca na deski Teatru Telewizji. “Lewiatan” w jego wykonaniu kręcony jest z rozmachem dużej produkcji filmowej. “Używamy elementów starego świata, by opowiedzieć o relacjach między ludźmi i o nas samych – zdradza Bartek Konopka. Do projektu przyciągnął mnie sam Borys Akunin i wyjątkowość tego wydarzenia, bo przecież producentom nie było łatwo uzyskać prawa do ekranizacji jego dzieła. Zawsze ciekawie jest się zmierzyć z tak dobrą literaturą”. – dodaje Konopka.

Lista nazwisk zaangażowanych w produkcję imponuje. Na ekranie widzowie będą mogli podziwiać znakomitych i lubianych aktorów: Piotra Głowackiego, Piotra Żurawskiego, Karolinę Gruszkę, Marię Dębską. Widzów z pewnością urzekną stroje z epoki przygotowane przez Dorotę Roqueplo oraz piękna scenografia oddająca przepych luksusowego statku autorstwa Marcela Sławińskiego i Katarzyny Sobańskiej. A wszystko to z elegancją uchwycił okiem swojej kamery Paweł Dyllus.

Kiedy 10 lat temu zetknęłam się po raz pierwszy z twórczością Borisa Akunina i jego książką “Lewiatan”, od razu poczułam, że chciałabym zrobić z tego materiału teatr telewizji. Wiedziałam też, że zdobycie praw autorskich od pisarza, który na całym świecie sprzedał 30 milionów swoich książek, nie będzie ani łatwe, ani tanie. Na szczęście nie porzuciłam marzeń i po kilku latach negocjacji, otrzymaliśmy list od samego Akunina, w którym wyraził ogromną aprobatę dla naszej wizji “Lewiatana”. Cieszę się, że możemy zapoznać polskiego widza teatru telewizji z twórczością tego wybitnego pisarza. – mówi Joanna Wiernik, producentka i współwłaścicielka domu produkcyjnego WIERNIK PRO.

Scenariusz: Cezary Harasimowicz, reżyseria: Bartosz Konopka, zdjęcia: Paweł Dyllus, scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński, kostiumy: Dorothee Roqueplo

Obsada: Piotr Żurawski (Erast Fandorin), Piotr Głowacki (Komisarz Gauche), Karolina Gruszka (Miss Clarissa Stamp), Maria Dębska (Madame Renata Clebere), Jan Marczewski (Sir Reginald Milford-Stokes), Hiroaki Murakami (Gintaro Aono), Dominik Nowak (Dr Truffo), Anna Smołowik (Mrs. Truffo), Otar Saralidze (Oficer Charles Regnier), Tomasz Drabek (Prof. Anthony F. Sweetchild), Jakub Snochowski (Kapitan Josiah Cliff) i inni.