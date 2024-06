Liam Neeson zaliczy kolejny pościg w swym nowym projekcie

Liam Neeson zagra główną rolę w thrillerze akcji pt. Mongoose. Aktor stoczy z policją pewien samochodowy pościg.

Z informacji nabytych przez Deadline wynika, że firma Amazon Prime Video wykupiła większość międzynarodowych praw dystrybucyjnych odnośnie filmu. Warto też dodać, że za jego produkcję odpowie firma Code Entertainment, z którą Liam Neeson miał okazję współpracować już przy okazji Lodowego szlaku.

O czym opowie Mongoose?

Liam Neeson wcieli się w postać Ryana „Fanga” Flanagana, weterana wojennego, który został oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił i nie ma nic do stracenia, by temu zapobiec. Tak rozpoczyna się epicki pościg samochodowy z policją, w którym pomagają mu członkowie jego byłego batalionu. Na dodatek całość transmitować będzie telewizja, a co ciekawe, w większości przypadków ma mu kibicować również opinia publiczna.

Co jeszcze wiemy o filmie?

Obraz wyreżyseruje Mark Vanselow, który debiutuje na tym stanowisku. Jest on znany szerzej jako kaskader oraz choreograf scen akcji, który pracował przy wielu głośnych projektach jak chociażby Piraci z Karaibów na krańcu świata czy Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Ponadto był on wielokrotnie dublerem Neesona np. przy Uprowadzonej.

Produkcja ma ruszyć w styczniu 2025 roku w Australii. Obecnie trwa casting do pozostałych ról.

