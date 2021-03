Liga Sprawiedliwości – Reżyserzy Avengers wspierają Zacka Snydera!

Chociaż fani mogą postrzegać Marvel Cinematic Universe i DC Extended Universe jako konkurentów w branży rozrywkowej. Czołowi reżyserzy z obu serii nie mają problemu ze zjednoczeniem się we wspólnej miłości do gatunku superbohaterów. Na Twitterze Bracia Russo, którzy wyreżyserowali Avengers: Wojnę bez granic, a także Koniec Gry, podzielili się entuzjazmem dla Ligi Sprawiedliwości. Na swoim Twitterze napisali:

From two superhero junkies to another, so excited that your vision has been truly realized. Much respect. We’ll be watching along with everyone else… 👊👊 @ZackSnyder #SnyderCut https://t.co/ULICbcc4TO

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 17, 2021