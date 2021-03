Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera – czarno-biała wersja dostępna na HBO GO!

Minął nieco ponad tydzień od premiery bardzo wyczekiwanego filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Reżyser jeszcze przed debiutem produkcji zapowiadał, że prace nad monochromatyczną wersją są prawie zakończone. Wspominał również, że właśnie czarno-biała wersja w proporcjach 4:3 jest jego ulubionym wcieleniem produkcji i chciał, aby w takiej odsłonie mogli zobaczyć film także widzowie. Oficjalne konto reżyserskiej wersji Snydera na Twitterze opublikowało także klip, który zapowiada nową, monochromatyczną odsłonę filmu.

For years, the #SnyderCut existed in black and white and shown only to a select few.

Zack Snyder's Justice League: #JusticeIsGray, a black and white version of the film, is now streaming on @HBOMax in 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos on supported devices. pic.twitter.com/3c40221N27

